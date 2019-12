Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, questa sarà una giornata di recupero secondo Paolo Fox. Nel lavoro potrete finalmente combattere per quello che ritenete giusto, in questi giorni potrebbe arrivare finalmente una bella notizia che vi risolleverà il morale. Anche l’amore è in netto miglioramento, dovrete avere a che fare ancora con l’ostilità di Venere ma saprete tenerle testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox sottolinea una giornata positiva e importante per voi. Potreste finalmente approfondire nuovi contatti, prendere accordi che potrebbero migliorare la vostra vita. L’amore vi porta su un altro pianeta, riscoprite il piacere della passione e non sottovalutate i piccoli gesti, il romanticismo potrebbe aiutare la vostra storia a decollare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di questo mercoledì secondo Paolo Fox vede una giornata sottotono, arriveranno le complicazioni ma non dovete temerle, capita a tutti qualche giornata no. Non esagerate, avete già tanti progetti tra le mani quindi non sobbarcatevi d’impegni, evitate di fare confusione e di commettere sbagli. Anche in amore forse è il caso di pensare prima di aprir bocca.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva ed eccitante per voi, anche gli imprevisti avranno un tocco afrodisiaco, quindi non avete di che preoccuparvi. Approfittate della giornata per ampliare la vostra lista di contatti, utili per il futuro, ma anche l’amore sarà dalla vostra parte, potreste persino imbattervi in un incontro fulminante.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede allegri e raggianti, grazie anche a Venere che vi protegge e vuole rendere questa giornata importante. Chi non ha ancora trovato l’anima gemella dovrà approfittare della buona posizione delle stelle per incontrare qualcuno d’interessante. Attenzione alle vostre finanze, non è il momento di avere le mani bucate.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox recupererete la voglia di interagire con gli altri. Ultimamente avete issato un muro attorno a voi, evitando il contatto con amici e colleghi, ma non potete reggere così a lungo, avete bisogno di riscoprire l’amicizia. L’amore recupera dopo il periodo di crisi, riscoprirete presto la passione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: grazie alla protezione di Venere, riscoprirete la voglia di amare. Chi non ha ancora trovato l’anima gemella potrà iniziare da oggi la caccia.

