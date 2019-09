Oroscopo Branko oggi 30 settembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Questa sarà una giornata promettente per la carriera di diversi segni: l’Ariete ad esempio, nonostante preferisca buttarsi giù davanti al primo ostacolo, dovrà rimboccarsi le maniche e andare incontro a nuove iniziative. Tra i segni fortunati di questo lunedì 30 settembre spunta il Sagittario, ottobre sarà un mese formidabile ma dovrete lavorare sodo e in modo approfondito.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 settembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, secondo Branko quest’oggi il vostro morale sarà a terra, avete bisogno di molte rassicurazioni ma non è facile ottenerle di questi tempi. Non dovete demordere, se avete ancora qualcosa che bolle in pentola dovreste rimettervi ai fornelli senza timore, potrebbe saltar fuori un nuovo fattore che vi aiuterà a mettere le cose a posto, soprattutto quelle collaborazioni particolarmente sensibili al cambio lunare.

Toro

Luna nuova e silenziosa in realtà annuncia qualche tempesta nelle collaborazioni professionali, cari Toro. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete però al tempo stesso modo di mettere le mani avanti, valutate bene le circostanze e cambiatele a vostro favore. Chi può contare su alleati forti, potrà ripartire alla grande con gli affari; in caso contrario dovrete aspettare le novità del cambio astrale.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, arrivano conferme nella vostra sfera professionale, saranno giornate importanti e stimolanti anche per nuove ricerche e collaborazioni. La Luna nuova stimola la nascita di nuove possibilità nel mondo degli affari, anche la vita sentimentale brilla di una luce intensa, che si nutre di una forte passione. In famiglia si respira un’aria positiva, favorite le relazioni strette con i parenti. Evitate di concedervi troppi zuccheri, non siate troppo golosi.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko la Luna crea qualche scompenso quest’oggi, avvertite molta agitazione ma nulla può compromettere l’esito finale delle iniziative e dei vostri affari. Gli intoppi hanno un lato positivo, impediscono di prendere decisioni affrettate. A causa del vostro bisogno impellente di primeggiare, avete agito di fretta bruciando la possibilità di arrivare al successo.

Leone

Cari Leone, cercate di calmare i bollenti spiriti perché questa non è giornata. Secondo Branko, dovreste imparare a farvi un esame di coscienza, valutare le attività svolte da inizio autunno e capire perché alcune cose sono riuscite e altre no. Avete bisogno di schiarirvi la mente in modo da poter accelerare nuovi contatti e sistemare le faccende lasciate in sospeso. La Luna nuova in Bilancia aiuta le relazioni, in particolare con i parenti stretti.

Vergine

Questa non sarà una giornata particolarmente emozionante per la Vergine dal punto di vista sentimentale. Per fortuna, l’intensità positiva dei transit planetari stimola la sfera dei guadagni e della professione, potrete chiudere la settimana con grande soddisfazione. La Luna nuova vi permette di approfondire nuove conoscenze.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di Branko quest’oggi è da conservare e incorniciare come ricordo di un periodo astrale decisamente favorevole. Avete attraversato un periodo complicato sia nell’amore che nella carriera, a causa anche di cattive influenze del passato, ma avete dalla vostra parte un’importante occasione per migliorare e crescere a livello personale e professionale. La fortuna è dalla vostra parte e vi accompagna nelle nuove decisioni.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo Branko siete il segno più fatalista dello zodiaco, nessuno è più suscettibile di voi quando si parla del flusso del destino, le stelle vi danno qualche dritta precisa, soprattutto perché vi piace ogni tanto abbandonarvi alle illusioni. Siate più creativi e vedrete che il successo non tarderà ad arrivare. Ogni soddisfazione, del resto, comporta qualche rinuncia: quale sarà la vostra?

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Branko vede un quarto lunedì consecutivo con Marte faticoso. Dal punto di vista professionale, però, ottobre sarà un mese indimenticabile. Lavorate in modo accurato e approfondito e non avrete problemi. Avete bisogno di studiare a fondo i vostri limiti e poi sorpassarli in autonomia, da mercoledì migliorerà anche il rapporto in famiglia e la passione in amore.

Capricorno

Cari Capricorno, la situazione astrale è molto simile a quella dello Scorpione quest’oggi: avete mirato al successo e la vostra lotta è tutta in salita, dovete scontrarvi quotidianamente con persone che appuntano ogni vostra mancanza e il carico di stress inizia a gravare sulle vostre spalle. Ma queste sono le regole del mercato, aprite gli occhi anche dal punto di vista burocratico.

Acquario

Cari Acquario, siete follemente innamorati in questo periodo e la vostra passione si rigetta anche sulle amicizie, la vostra gelosia inizia a essere un tantino sopra le righe e vi porta a essere anche freddi e distaccati se feriti nell’animo. Avvertite il bisogno di nascondere i vostri sentimenti come una protezione ma anche come arma di seduzione, quando non esagerate. Fate un check su famiglia e salute, lanciatevi in una nuova impresa professionale, questi sono tempi maturi.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko – 30 settembre – i Pesci avranno diverse cose tra le mani, motivo per cui avvertirete una certa impazienza: evitate di lasciarvi corrodere dall’ansia tra oggi e domani. Le imprudenze potrebbero causare incidenti noiosi e stimolare il mal di stomaco. Programmate viaggi, l’amore procede a gonfie vele, Venere vi conduce verso nuovi incontri.

