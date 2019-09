Oroscopo oggi: lunedì 30 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 30 settembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna in questa giornata sarà in opposizione al vostro segno. Preparatevi quindi a un po’ di malumore: niente di insuperabile, tranquilli. Anzi cercate di circondarvi di persone che vi rendono allegre, senza pensare troppo a lavoro o responsabilità. Siate sinceri con una persona speciale: è il minimo che possiate fare.

Toro

Cari Toro, Nettuno vi fa sentire un po’ di nostalgia per un passato che temete non possa tornare più. Pensate tanto a una persona che è stata speciale per voi, ma che adesso non vuole sentirvi più. Che fare? Pensate sia davvero giusto cercare di ricontattarla? Riflettete senza prendere decisioni affrettate. Lo sapete: le minestre riscaldate non sono mai un’ottima idea. Meglio proiettarsi sul futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna e Mercurio – secondo l’oroscopo di oggi, 30 settembre – vi regalano una giornata davvero piena di dolcezza. È il momento di chiarirvi con alcune persone importanti, con le quali ci sono state discussioni anche piuttosto accese nei giorni scorsi. Se necessario, chiedete scusa: mettete da parte l’orgoglio, non ve ne pentirete. Buone notizie in arrivo anche in amore.

Cancro

Cari Cancro, la Luna entra in Bilancia e vi aiuta a riflettere sulla vostra vita. È il momento giusto per porvi alcune domande: siete davvero soddisfatti di quello che siete riusciti a costruire fino a ora? Se la risposta è sì, buttatevi a capofitto sul lavoro e cercate di raggiungere i vostri obiettivi. Se è no, decidetevi a rivoluzionare tutto prima che sia troppo tardi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi la vostra sarà una giornata molto piacevole. Avrete modo di dimostrare tutta la vostra generosità alle persone che vi vogliono più bene. Inoltre, non dimenticate di coltivare i rapporti con i colleghi al lavoro: non è importante soltanto raggiungere obiettivi, ma anche far parte di un team che rema tutto nella stessa direzione.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi metterà di fronte a una realtà difficile da accettare. È arrivato il momento di fare i conti con il vostro orgoglio: avete creduto per molto tempo in un progetto, in una relazione, in una persona. Vi eravate sbagliati: prima lo ammettete a voi stessi, prima riuscirete a ripartire con lo stesso entusiasmo di prima. Non perdetevi d’animo.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna oggi entra nel vostro segno. Approfittatene perché raramente vi capiteranno nel prossimo futuro giornate così radiose e ricche di entusiasmo: coinvolgete le persone a cui tenete di più in un progetto esaltante, seppur complicato. Cercate di ristabilire l’armonia nel vostro rapporto di coppia, mentre ai single le stelle dicono di non aver paura di tuffarsi in una nuova avventura.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi prevede per voi l’opposizione di Urano. Cosa significa? Che sarete assaliti da mille dubbi. È il momento giusto per ripensare ad alcuni pilastri della vostra vita: quello che fino a ieri consideravate intoccabile, forse è il primo di una lunga lista di cose che dovete modificare. Impegnatevi, non tutto è perduto.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Bilancia, congiunta a Venere e Mercurio, vi darà una grossa spinta in amore. Siete irresistibili in questi giorni: in pochi riescono a resistere al vostro fascino, dovuto soprattutto alla vostra ritrovata autostima. Approfittatene, se siete single, per guardarvi attorno con convinzione. Se siete in coppia, invece, il vostro partner farà meglio a rinchiudervi in casa: siete un leone in gabbia!

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi prevede per voi una giornata abbastanza tranquilla. Avete un problema con alcune persone, che frequentate a causa del lavoro o di amicizie in comune, che sono troppo diverse da voi. State attenti a non creare battibecchi o inutili malumori: le stelle vi consigliano di isolarvi e cercare la vostra felicità altrove.

Acquario

Cari Acquario, è il momento giusto per dichiarare i vostri veri sentimenti alla persona che vi fa battere il cuore. Finora avete tenuto tutto per voi, confidandolo soltanto ad alcuni amici fidati. Le stelle, oggi, vi daranno una mano a rivelarvi: non abbiate paura di un possibile rifiuto. Almeno non avrete nulla di cui rimproverarvi in futuro.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una grande fiducia nei vostri mezzi. Avete attraversato un periodo difficile, povero di soddisfazioni lavorative ed economiche. Adesso siete pronti a tirare fuori la testa dalla sabbia: non dimenticatevi della famiglia, che è sempre al vostro fianco. Utilizzate la spinta e la felicità che avete in amore per raggiungere importanti traguardi in altri settori della vostra vita.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

