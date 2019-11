Oroscopo Branko oggi 3 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 3 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, quando nel vostro segno Marte e Luna sono in conflitto, gli amanti litigano e minacciano fuga, ma poi la Luna cambia posizione e quello che fino ad oggi è stato un problema diventa come d’incanto uno stimolo. Nulla di straordinario, è la normalità delle stelle e della vita. In questa prima domenica del mese di novembre ritroverete il vostro tipico comportamento brillante. Vi aspetta una settimana intensa e proficua.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, nell’amore l’attrazione fisica sarà molto passionale ma ci sono molte pressioni su famiglia e lavoro. Risse in vista, ma le stelle dicono che la partita sarà vostra.

Gemelli

Cari Gemelli, voi che siete vivaci non accetterete di buon grado la situazione al momento un po’ piatta sul lavoro. Dovreste essere orgogliosi del modo in cui affrontate amici e nemici negli affari. Per la fortuna aspettate la giornata di domani.

Cancro

Cari amici del Cancro, la domenica mattina parte agitata, fate attenzione. Ma sappiate che il passaggio di Luna in in Acquario fa sì che il resto della giornata si evolva per il meglio. Spunti interessanti per lavoro ed eccitanti per l’amore. Da domani inizia il conto alla rovescia per la realizzazione di un sogno.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari amici del Leone, iniziano le prime perturbazioni del mese. Dopo mezzogiorno la Luna passa in Acquario, e a quel punto cambia fase e diventa più aggressiva. Se necessario, prendete decisioni. Attenzione nei viaggi di ritorno, guida.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, fate attenzione alla famiglia anche a parenti che non vivono in casa. E domani Luna primo quarto esploderà nel campo lavoro e affari, progressi, guadagni.

Bilancia

Cari Bilancia, i vostri muscoli sono indeboliti a causa di Marte. Nella mattinata consigliamo relax. Dopo pranzo avrete una luna super fortunata. Incontri passionali per i single.

Scorpione

Carissimi dello Scorpione, ma che bello il vostro oroscopo di oggi! Passioni per la vita. Vivete una stagione di compleanno che resterà nel vostro cuore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi domenica 3 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 3 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 3 novembre 2019

Cari amici del Sagittario, Giove ha accanto la sua amante preferita, Venere, e si trova in aspetto cordiale persino con Marte, nemico storico. A mezzogiorno è il momento della vostra occasione.

Capricorno

Capricorno, andateci piano con lo sport in questa domenica 3 novembre. Passaggi sentimentali lasciano spazio al guadagno.

Acquario

Cari Acquario, Branko dice che siete dei veri e propri avvocati in amore. Sapete difendere bene e con un certo effetto le vostre ragioni per coltivare una folle gelosia. Le stelle non sono poste in modo da creare infedeltà, ma situazioni ambigue sì.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko consiglia di non illudersi, ci sono persone che non vi perdono di vista, qualcuno vi fissa per amore, non sempre per secondi fini. Di tanto in tanto, non fatevi trovare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci