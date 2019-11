Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, giornata davvero positiva per il vostro segno. Chi ha avviato da poco una nuova relazione, potrà infatti consolidarla e creare insieme qualcosa di bello. Chi invece è single ed è in cerca di nuove storie e relazioni, potrà fare importanti incontri. Sul lavoro ci sono state tensioni e momenti difficili, ma che finalmente avete superato. Adesso quindi vi sentite più sereni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata positiva, anche se potrebbero esserci tensioni e scontri a causa di qualche vostra uscita fuori luogo. Approfittatene per rilassarvi un po’ e non agitarvi inutilmente. La settimana entrante, infatti, sarà parecchio stressante e con tanti impegni. Cercate allora di ricaricare le pile.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, in questa domenica 3 novembre le cose in amore vanno piuttosto bene per il vostro segno, anche se ultimamente vi siete stancati di vivere avventure occasionali e vorreste qualcosa di più serio e duraturo. Una relazione, insomma, che vi faccia tornare la voglia d’amore. Tuttavia non dovete avere fretta o accontentarvi nella ricerca del partner giusto. Le cose belle, infatti, arrivano per caso.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno. Una domenica 3 novembre all’insegna del relax, da vivere magari in compagnia del vostro partner o degli affetti più cari. Se avete vissuti giorni di grande nervosismo, è arrivato il momento di abbandonarlo definitivamente.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, grandi novità positive per il vostro segno in amore grazie a Venere positiva. Se avete avuto discussioni o qualche dubbio sul vostro partner, è il momento di fare chiarezza e ripartire. Se avete conosciuto una persona da poco e volete approfondire questa storia, è il momento buono per parlarci e dichiarare tutti i vostri sentimenti. Inutile temporeggiare.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede pieni di energia e vogliosi ad affrontare nuove e complicate sfide, grazie alla benevolenza e al sostegno della Luna. In amore ultimamente vi siete preclusi importanti storie e relazioni, adesso è il momento di osare di più e recuperare il tempo perso.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Approfittatene per godere di una domenica all’insegna del relax e del riposo, in vista di una nuova e impegnativa settimana.

