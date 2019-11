Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 3 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 3 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, alcune persone e contesti con cui avete a che fare vi condizionano negativamente. In realtà non ne avete proprio bisogno, anzi cercate di allontanarvi da queste situazioni per ritrovare serenità, specie essendo domenica. Le tensioni familiari d’altronde non sembrano placarsi, ma voi cercate quanto meno di non peggiorare le cose. Migliora invece l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la tristezza che sta caratterizzando questi giorni deve finalmente lasciare spazio al sorriso, alla serenità e alla gioia. Spetta a voi invertire la rotta e ripartire. Certo, non tutto può sempre andare per il verso giusto. Cercate di accettare eventuali imprevisti e possibili fallimenti, specie in amore. Questo nuovo mese di novembre sarà comunque all’insegna del recupero.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, il mese di novembre parte per voi decisamente bene grazie alla Luna nel segno. Certo, gli impegni e le sfide non mancano, e questo potrebbe causarvi un po’ di ansia e stress. Ma voi come sempre siete determinati ed energici, per cui nulla può scalfirvi o farvi perdere il sorriso. In amore siete troppo distratti e disattenti nei confronti del partner: attenzione perché a lungo andare questo potrebbe incidere sulla serenità della coppia.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete finalmente iniziare ad uscire e godervi la vostra vita. Non potete infatti restare sempre chiusi in voi stessi sperando che le cose si aggiustino da sole. I dolori e i dispiaceri, specie in amore, vi hanno spinto ad isolarvi. Ma adesso bisogna ripartire. Le cose infatti miglioreranno presto: per i single previsti nuovi importanti incontri.

LEONE

Amici del Leone, grandi emozioni in vista per il vostro segno. Questo 2019 si chiude infatti al top per voi, e le più forti emozioni e novità devono ancora arrivare. Dovete essere però più ottimisti e intraprendenti, le cose belle non capitano per caso e il sacrificio è sempre necessario. Non trascurate il fisico e la salute, ultimamente vi siete lasciati troppo andare.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi domenica 3 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 3 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 3 novembre 2019

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invitano a progettare con entusiasmo e realismo il vostro futuro. Grandi novità in vista, infatti, a partire dal 2020 per il vostro segno. Dovete iniziare a seminare da adesso se poi volete raccoglierne i frutti. Il troppo lavoro e gli impegni vi hanno portato ad allontanarvi dal partner. Cercate di parlarvi e chiarirvi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone. Le cose procedono alla grande per il vostro segno, ma dovete essere bravi a cogliere le opportunità migliori.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI