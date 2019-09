Oroscopo Branko oggi 29 settembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Sarà una giornata molto particolare per alcuni segni, dominati soprattutto dalla Luna nuova in ingresso sulla Bilancia: per tanti, come Ariete e Leone, sarà l’inizio di una nuova fase molto produttiva. Per altri invece, come Sagittario e Bilancia stessa, comporterà il ritorno di una persona dal passato.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 settembre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, inizia una fase molto produttiva del vostro autunno, durante la quale dovrete essere in forma smagliante per poter raggiungere i risultati sperati. La Luna nuova vi permette anche di avere un po’ di fortuna in più nelle collaborazioni di lavoro. Nel frattempo, non trascurate l’amore, soprattutto se anche in questo campo avete ambiziosi progetti con il partner.

Toro

La Luna che entra in Bilancia si rivelerà molto positiva per voi del Toro. Per una settimana, a partire da oggi, riceverete molte buone notizie. Con il giusto opportunismo, riuscirete a raccogliere i frutti del vostro lavoro. Sfruttate anche Mercurio e Venere, che vi danno una spinta in più sul lavoro, mentre grazie a Marte vivrete anche momenti di grande passione in amore. Se siete single, invece, i tempi non sono ancora maturi per una nuova storia.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete tra i segni che subiscono più influenza della Luna. Ovviamente in positivo. Dopo un periodo di alti e bassi, potete finalmente tornare a pensare in grande. Anche il Sole e Mercurio ci metteranno il loro per garantirvi un periodo brillante e ricco di sorprese. Voi cercate di impegnarvi al massimo, sia al lavoro che nelle vostre relazioni personali.

Cancro

Per voi del Cancro, l’ingresso della Luna in Bilancia non è foriero di belle novità. In questa domenica concentratevi soprattutto sulla famiglia, troppo spesso trascurata in nome del lavoro e della vostra ambizione personale. Non sottovalutate qualche problemino emerso nei giorni scorsi, anzi fate di tutto per risolverlo il prima possibile. Rimandate appuntamenti di lavoro e discussioni importanti con il partner a metà della prossima settimana.

Leone

Amici del Leone (e soprattutto amiche), per voi sono giorni di grande attesa, secondo l’oroscopo di Branko. Molti, tra voi, stanno aspettando una risposta da una persona importante e al momento non avete altro in testa. La Luna però porta buone notizie in amore, quindi aspettatevi che tutto si risolva per il meglio. In arrivo anche qualche gratificazione economica, che non fa mai male.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono un po’ distratti. Non capite che questo è un periodo davvero importante per il vostro futuro: le stelle vi consigliano di concentrarvi sulle cose importanti, senza inseguire sogni irrealizzabili o persone inavvicinabili. La Luna nuova vi dà una nuova opportunità di crescita, ma stavolta sta a voi non sprecare l’occasione, come troppo spesso invece avete fatto in passato.

Bilancia

Amici della Bilancia, la Luna nuova entra proprio nel vostro segno e vi regala una bella ventata di novità. Eppure, nonostante anche la presenza di un Giove benevolo nei vostri confronti, c’è qualcosa che vi toglie serenità. Forse un fantasma del passato, tornato prepotentemente in auge in questi giorni. Cercate di scuotervi dal torpore e di pensare solo al futuro, dove vi aspettano anche belle notizie in amore.

Scorpione

Per voi dello Scorpione, l’oroscopo di Branko di oggi promette faville. State coltivando da tempo, in silenzio, il vostro successo lavorativo. Lontani da occhi indiscreti, anche oggi metterete un altro mattoncino verso le soddisfazioni che tanto aspettate. Nel frattempo, la Luna vi aiuta a chiudere un capitolo professionale molto buio, che vi ha portato solo stress nell’ultimo anno. È l’ora di concentrarvi meglio anche in amore, soprattutto dall’inizio di settimana prossima.

Sagittario

Amici del Sagittario, per voi inizia un periodo abbastanza impegnativo. La Luna in Bilancia porta per voi un po’ di pensieri, soprattutto riguardo a una persona del passato. Dovrebbe essere una storia chiusa, eppure non riuscite a smettere di pensarci. Che fare? Le stelle vi consigliano di seguire il vostro cuore, in ogni caso. In questa domenica, non dimenticate che avrete una dose di buona fortuna da spendere in alcuni rapporti personali.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono accelerare un po’. Siete delle persone molto spiritose, ma a volte non venite comprese e preferite eclissarvi nel silenzio. Cercate invece di essere un po’ più protagonisti, seppur con il rischio di qualche gaffe. Alcuni di voi dovranno affrontare i primi malanni di stagione, ma non temete: saranno cose passeggere e senza importanza.

Acquario

La Luna nuova mette in primo piano i segni d’aria, come l’Acquario: approfittate di questa domenica per rilassarvi e ricaricare le batterie. Quella appena passata, del resto, è stata una settimana molto impegnativa. Approfittate del tempo libero anche per organizzare un breve viaggio, magari con il partner, per mettere il naso fuori dalla vostra solita routine.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 29 settembre – i Pesci saranno particolarmente favoriti dalla Luna. È in avvio una fase di grande cambiamento nella vostra vita: da adesso fino al 2020 sarà tutto un divenire, ma vedrete che soddisfazioni alla fine! Non temete se ogni tanto qualcosa sembra andare storto, anche la tempesta è importante per forgiare se stessi. Abbiate fiducia nelle stelle.

