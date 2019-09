Oroscopo oggi: domenica 29 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Alcuni segni andranno incontro a importanti novità: è il caso del Toro che darà maggiore importanza all’amore, o anche il caso della Vergine che riscoprirà la sua vena creativa, messa da parte ultimamente a causa di influenze esterne. Nervosismo in arrivo invece per l’Ariete e i Gemelli, causato in particolare dal lavoro.

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 29 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, domenica di relax in arrivo per voi. Dimenticatevi dei problemi e concentratevi su quello che vi fa stare bene, avete bisogno di cambiare aria, magari una gita fuori porta in dolce compagnia potrebbe risollevare il vostro morale.

Toro

Cari Toro, il nervosismo è diventato il vostro migliore amico e l’oroscopo di oggi non è clemente per quelli di voi che covano vendetta. Da tempo avete mandato giù dei bocconi amari che adesso non siete più disposti a tollerare, anzi, avete deciso di farvi giustizia da soli, ma è davvero il caso di gettarsi in una missione kamikaze?

Gemelli

Cari Gemelli, non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa fare, la notte è giovane e dovete approfittare del fine settimana per darvi alla pazza gioia. Il lavoro vi costringe a essere persone ordinarie il più delle volte, traete spunto da questa domenica per concedervi qualcosa di straordinario.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi dona al vostro segno un sorriso in più e tanta pace interiore, un obiettivo che avreste voluto raggiungere prima senza dover allontanare tante persone. Siete sempre in tempo a rimediare ai vostri errori, l’importante è ammettere di aver sbagliato.

Leone

Cari Leone, con quella presunzione non andrete da nessuna parte. Cercate di godervi una domenica all’insegna della pace e della tranquillità, lasciate da parte i problemi, soprattutto quelli sentimentali. Non è il momento di cadere in preda al dubbio, piuttosto rimboccatevi le maniche e fate qualcosa di entusiasmante per aprire al meglio la settimana.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede pieni di voglia di fare. Vi siete stufati di stare con le mani in mano e, anche se l’estate è finita da un po’, le temperature alte continuano ad animare queste giornate di fine settembre e vi sentite in dovere di approfittarne. Una gita al mare potrebbe fare al caso vostro.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, qualche rimprovero di troppo vi ha messo di cattivo umore. L’oroscopo di oggi prevede per voi qualche interferenza, avete deciso di evitare il confronto diretto con chi vi ha ferito e continuate a portare il broncio come se fosse un’armatura.

Scorpione

Cari Scorpione, le stelle sono dalla vostra parte in questa giornata dove tutto tace, ma occhio perché potrebbe essere una calma apparente. Il vostro partner ultimamente ha mosso qualche lamentela, smettetela di ignorarla perché la situazione potrebbe peggiorare.

Sagittario

Cari Sagittario, le bugie non vi porteranno da nessuna parte, tanto vale confessare tutto e uscirne puliti il prima possibile. L’oroscopo di oggi per quelli nati sotto il vostro segno vede le stelle un tantino irritate davanti a tante menzogne, dovreste imparare ad affrontare i problemi senza issare muri.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata movimentata quest’oggi. L’oroscopo della vostra domenica vi mette davanti a una scelta difficile che avete rimandato da tempo. Non potete scappare in continuazione, non c’è nessun angolo dove ripararvi e anche il vostro partner sembra stufo dei vostri sotterfugi.

Acquario

Cari Acquario, questa sarà una giornata serena per voi. L’amore sembra aver trovato finalmente il proprio equilibrio, non dovete preoccuparvi dei dubbi del passato. Mentre l’amore procede a passo spedito, il lavoro invece rallenta. Da lunedì potrebbero esserci delle complicazioni per la vostra carriera.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede sicuri di voi stessi. Siete così determinati a voler raggiungere l’obiettivo prefissato che non vi fate problemi di niente e di nessuno. La vostra ambizione ha superato ogni limite, ve lo ricorda anche il vostro partner di tanto in tanto. Prima di farvi male, dovreste rallentare la corsa.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

