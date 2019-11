Oroscopo Branko oggi 29 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, novembre si chiude con una Luna impegnativa, l’ambiente professionale vi darà qualche pensiero di troppo. Capricorno è il segno dove transita la Luna da oggi e unita all’influenza di Venere-Saturno e Plutone attende l’arrivo di Giove che stimola il successo. Avete voglia di mettervi alla prova, voi dall’animo ambizioso, la sete di potere però potrebbe lentamente corrodervi. Prima o poi arriverete a destinazione, questo è l’ultimo weekend con Giove in Sagittario, Mercurio e Marte sono dalla vostra parte, cercate di essere più pazienti con il prossimo.

Toro

Cari amici del Toro, questo poteva essere un giorno quasi perfetto, ma a causa di Marte contro Urano i vostri rapporti più stretti saranno messi in crisi, potrebbero subentrare anche alcuni imprevisti. Evitate di affaticarvi, non sottovalutate la salute, un controllo ogni tanto deve essere fatto soprattutto con l’avanzare dell’età. Arrivano anche influssi positivi in questa giornata di novembre secondo Branko. Avvertite il desiderio di rendervi utile soprattutto in famiglia, l’amore torna prepotente nella vostra vita, aumentano le emozioni.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko le fasi lunari nel mese del Sagittario s’intromettono nelle vostre relazioni strette, ma questo non significa necessariamente che ci saranno problemi o tensioni. Quest’anno però ne risentite di più a causa di Giove, che per fortuna termina il suo transito nel weekend e da lunedì passerà in Capricorno. Siete entrati in una nuova fase creativa, volete realizzare diversi progetti complice anche Marte che vi assiste dal punto di vista fisico.

Cancro

Cari amici del Cancro, novembre termina con Luna, Venere, Saturno e Plutone in Capricorno, questo passaggio planetario per voi significa ostacoli. In caso di pericolo, non reagite. Dovreste prestare maggiore attenzione alla programmazione, essenziale quando gli occhi di tutti sono puntati su di voi, se non siete convinti di quello che pensate allora meglio non aprire bocca. Secondo Branko, il cambiamento è nell’aria, mettete in conto di dover modificare qualcosa nella vostra routine, iniziate a guardarvi attorno.

Leone

Cari Leone, la Luna in Capricorno ottimizza il vostro lavoro e pone l’accento sulla salute, questa sarà una giornata positiva per voi, anche se i problemi sono sempre dietro l’angolo. L’opposizione Marte-Urano da oltre un mese crea agitazioni e scompensi nelle vostre collaborazioni professionali e anche nei rapporti più intimi, con la recente Luna nuova però avete messo in chiaro alcuni aspetti e la vostra posizione è sicuramente più chiara.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko il Sole è in Sagittario, ma Mercurio presto farà un salto nel segno di fuoco e Giove intanto causa diversi problemi sia nel privato che nel professionale. Da lunedì sera arriverà in Capricorno e stimolerà la vostra fortuna. Per voi è importante stimolare i rapporti stretti, soprattutto quelli familiari. Venerdì è il giorno di Venere, date spazio all’amore, il cuore ha le sue necessità a qualunque età.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna in Capricorno è fredda e distaccata, un po’ invernale come il periodo corrente, ma non dovrebbe creare problemi in casa. Quello che farà è mettere in discussione una decisione già presa in passato, che potrebbe riguardare il coniuge ma anche i figli. Perplessità che emergono e portano allo scoperto relazioni nuove, anche nel lavoro.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, Venere vicino a Capricorno vi suggerisce di approfittare del weekend per darvi all’amore. Urano potrebbe mettere un punto a qualche relazione diventata troppo scomoda, ma anche nutrire un amore nuovo. Ultimamente siete molto presi dalla carriera, ci saranno nuove opportunità e arriveranno proposte interessanti.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna nuova da martedì porta con sé diversi segnali di fortuna. Questo sarò l’ultimo weekend con Giove nel segno e da lunedì si sposterà in Capricorno, dove renderà i vostri progetti finanziari ancora più importanti. Fermo restando che promettono bene già da adesso, con la sua influenza potrete concludere un affare all’istante. Siate soltanto più parsimoniosi con le parole.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko non c’è nessun corpo celeste negativo al vostro segno, un ottimo punto di partenza per questo weekend e il merito è della vostra intelligenza e volontà. Avete la certezza (o quasi) di poter raggiungere i vostri obiettivi, una consapevolezza che a molti manca, Venere poi bacia l’amore: appena arrivata nel vostro segno già mette le carte in tavola e congiunta alla Luna saranno spudoratamente corteggiate da Marte.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi vi suggerisce di calibrare le parole perché potreste esordire con un tono un po’ arrogante, un lusso che non potete permettervi in questo momento. Avete tanti progetti importanti in corso, di valore, e avete bisogno di persone fidate attorno a voi sulle quali poter contare. Mercurio ormai vi è contro da ottobre, ma con l’arrivo di Marte si è dichiarata guerra con Urano in Toro e gli influssi negativi cadono anche sulla salute.

Pesci

Cari Pesci, giustizia sarà fatta. Secondo l’oroscopo di Branko, in questo venerdì la Luna nuova (arrivata martedì) porta al culmine l’influenza severa di Giove in Sagittario iniziata un anno fa. Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo perché la fortuna comincerà a girare nuovamente dalla vostra parte.

