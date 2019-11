Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi suggerisce prudenza. Nel fine settimana in particolare, nell’ambiente lavorativo, dovete tenere a freno la lingua. Meglio non provocare se non si hanno le giuste armi poi per difendersi dalle conseguenze della provocazione. In amore vivrete giorni migliori, oggi siete un po’ stanchi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è un periodo fortunato per chi sta lavorando con nuovi progetti o si avvicina a chiudere un buon affare. Guadagni maggiori potrebbero essere proprio quello di cui avevate bisogno per sentirvi più stabili e sicuri. Cercate solo di non sovraccaricarvi di lavoro e altri impegni: una cosa per volta.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che ci sarà una novità interessante in arrivo. Se volete agire e muovervi è il momento giusto per farlo. Anche a livello emotivo avrete la possibilità di togliervi un grosso peso. Utilizzate le parole giuste per far arrivare il messaggio migliore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi sentite un po’ confusi in questo periodo. Ci sono state una serie di cose che vi hanno scombussolato e costretto a cambiare qualche radicata abitudine. Ad ogni modo avete grande forza nelle ultime settimane e, se saprete dosarla nel modo più giusto, allora avrete pronte le basi per un grande 2020.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che avete un lungo percorso di recupero emotivo di fronte a voi. Il week end in arrivo è molto interessante, quindi cercate di cogliere qualche ghiotta occasione, che sia di business o di divertimento.

PESCI

Cari Pesci, se avete avuto qualche problemino a livello legale nell’ultima settimana, finalmente potreste vederne la soluzione. Vi aveva molto impensierito una certa situazione che, però, vi state appunto già lasciando alle spalle. L’amore è bellissimo. soprattutto nel fine settimana.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vedrete la risoluzione in tempi rapidi di qualche controversia che vi aveva coinvolti. L’amore è favorito nel fine settimana!