Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, prosegue il vostro calo di energie ed umore, ma d’altronde è tutto un salto all’ostacolo ultimamente e siete messi davvero alla prova. In molti non sono affatto soddisfatti di come stanno andando le cose nella loro vita e desiderano essere investiti da una luce rinnovatrice. Cercate di superare la tempesta e di godervi quello che ci sarà dopo le nuvole.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede l’arrivo di una fase migliore della vostra vita. In particolare sotto il profilo amoroso-sentimentale. Nel corso delle prossime settimane vedrete arrivate delle attese risposte su questioni importanti, mentre anche le amicizie di fortificheranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, un periodo decisamente più favorevole dell’ultimo che avete passato sta per bussare alla vostra porta. Soprattutto in amore potrebbero esserci delle belle novità, con i rapporti di lunga data che si fortificano ancora di più e con i single che potrebbero incontrare chi è in possesso della chiave del loro cuore.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente stanchi e nervosi. La settimana è stata impegnativa e ora ve la sentite tutta sulle spalle. In più un amore lontano è diventato una faticosa relazione a distanza: sentite il bisogno di avere vicino la vostra persona nella quotidianità.

LEONE

Cari Leone, avete l’estrema necessità di persone che vi stiano accanto in modo costruttivo e positivo, facendovi rendere conto dei vostri errori in modo deciso e sincero. Grazie al loro aiuto riuscirete a digerire bocconi particolarmente amari, ma anche ad abituarvi a un cambiamento senza esserne particolarmente stressati.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente creativi ed ispirati. Non che sia chissà quale novità per voi, che la creatività ce l’avete nel sangue. In amore le cose non vanno invece molto bene: non siete pronti per fare dei passi importanti che vi chiede il partner, ma non potete farvene una colpa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: sta per aprirsi una fase migliore della vostra vita!