OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la Luna nuova che nasce in Sagittario è l’ultima dell’autunno ed è a vostro favore, ancora più positiva perché congiunta a Giove e vi porterà molta fortuna. Affronterete questioni delicate in famiglia, soprattutto chi ha figli dovrà portare pazienza. L’amore procede anche con Venere scontrosa.

Toro

Cari amici del Toro, miglioramenti in vista per il vostro segno secondo Branko. Premiati dalla Luna nuova in Sagittario, potrete andare incontro a una interessante evoluzione. In questa fase imparerete a guardare le cose con occhi diversi, le persone che reputavate importanti fino a ieri potrebbero presto indurvi a ripensarci. Con Venere che entra in Capricorno, l’amore busserà alla vostra porta.

Gemelli

Cari Gemelli, con la Luna nuova in Sagittario non si scherza. Cercate di prendere la vita come viene, senza complicarvela con troppi pensieri altrimenti a Natale arriverete con i nervi a fior di pelle. Venere in Capricorno segna emozioni intime, magari un amore segreto potrà trovare terreno fertile a dicembre.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Branko vede questa Luna Nuova positiva per i vostri affari a partire da questa mattina, anche le questioni di famiglia potrebbero trovare il giusto compromesso per archiviare i problemi. Venere è contraria e potrebbe portarvi sulla strada del dubbio con le vostre collaborazioni, ma nell’amore è una botte di ferro.

Leone

Cari Leone, secondo Branko i segni di fuoco sono i preferiti di questa Luna nuova in Sagittario, che arriva al momento giusto nella vita professionale già di per sé confusa, circondatevi di persone che possano arricchirvi d’animo. Giove porta fortuna fino al 2 dicembre, Venere entra in Capricorno, cogliete al balzo le opportunità che si presentano.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo Branko ci saranno un po’ d’intoppi nel lavoro e piccole crisi anche nel mondo domestico, ma potrete risolvere tutto con un po’ di autocontrollo. Evitate situazioni pesanti per la vostra salute, la Luna nuova in Sagittario unita a Giove comporta qualche tensione di troppo, non esponetevi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere sta per procedere verso Capricorno abbandonando il nido d’amore, cala un velo pietoso sulla vostra vita sentimentale, meglio curarsi della famiglia: quella d’origine o acquisita, poco fa la differenza, l’importante è impegnarsi. Da oggi la Luna in Sagittario stimola il progresso economico.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte acceso nel vostro segno rende l’amore ancor più scoppiettante. Secondo Branko, durante questo martedì di novembre la vostra passione sarà alle stelle, anche grazie al transito di Venere in Capricorno. Sono favorite le nuove relazioni, guardatevi intorno se siete soli, coltivate anche i rapporti professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, state andando incontro a un periodo di rinnovo, anche creativo, la vita personale toccata dalla Luna nuova nel vostro segno sarà rivoluzionata. Siete in fase di rinascita, potete partire verso nuove terre e conquistare le persone di vostro interesse. Giove anche è dalla vostra parte, tutto ciò che toccate diventa oro.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vede Venere nel vostro segno e ci rimarrà fino al 20 dicembre, approfittate della sua influenza positiva, insieme al breve transito di Giove e Marte che stuzzicheranno la vostra vena passionale. Favoriti anche gli affari.

Acquario

Cari Acquario, la fortuna sarà dalla vostra parte quest’oggi complice anche Giove che vi spinge verso nuove compagnie. Marte e Mercurio in Scorpione in scontro diretto con Urano annunciano una possibile catastrofe: siate prudenti. La Luna nuova in Sagittario indica un grande cambiamento nella vostra vita, sia sentimentale che professionale.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko la vostra carriera affronterà tempi difficili con l’arrivo di dicembre, Mercurio in Sagittario vede qualche cambiamento, qualcosa si rinnova o si chiude. Quello che seminate in questo periodo crescerà in pochi mesi. Grazie all’influenza di Venere in Capricorno sarete tanto amati.

