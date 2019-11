Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, molti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, un periodo davvero positivo per il vostro segno, in cui sarete davvero baciati dalla fortuna. Se avete degli obiettivi che volete raggiungere e ottenere dopo esserveli prefissati da tempo, insistete perché le stelle sono dalla vostra parte. Attenti però a chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote: gli invidiosi non mancano mai.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna vi protegge e vi dà una grande spinta, specie al mattino, che vi proteggerà nel corso dell’intera giornata. Insomma, un martedì 26 novembre da sfruttare a pieno, perché sarà ricco di opportunità. Attenzione sul posto di lavoro, potreste avere pesanti litigi con colleghi e superiori.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore probabile qualche discussione con il partner. È il momento dunque di parlarvi e chiarirvi, soprattutto se alcuni atteggiamenti hanno provocato tensioni e litigi. In particolare se la vostra metà ha fatto qualcosa di sbagliato, fateglielo presente e risolvete. Difendete il vostro punto di vista.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente agitati e confusi, soprattutto sul posto di lavoro. Vorreste maggiori certezze ed evitare inutili litigi, ma purtroppo è un periodo difficile. Siete in cerca di nuovi stimoli e maggiori opportunità per quanto riguarda la vostra carriera, per cui guardatevi intorno. Se dovete infatti andare a lavorare avendo il muso, vuol dire che c’è qualcosa che non va.

LEONE

Cari Leone, una giornata in cui sarete particolarmente agguerriti e desiderosi di portare avanti le vostre battaglie. Certo, gli imprevisti e gli ostacoli non mancano, ma voi non demoralizzatevi e perseguite i vostri obiettivi. Troverete infatti chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi siate testardi. Andate dritti secondo le vostre idee, anche a costo di sbagliare.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per il vostro segno una giornata molto positiva, grazie a un quadro astrale davvero positivo. Sarete chiamati a prendere delle decisioni delicate e importanti, ma che potranno rivelarsi vincenti. In amore può essere arrivato il momento di fare il grande passo in avanti, come il matrimonio o avere un figlio.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: continua per voi un periodo davvero positivo e fortunato. Portate avanti con ottimismo i vostri obiettivi.