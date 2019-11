Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi si prevedono giornate piuttosto complesse, soprattutto in ambito lavorativo, dove ci saranno presto da affrontare scadenze importanti. Dovrete impegnarvi parecchio, perché non sarà facile risolvere tutto. Ci sono infatti alcuni pianeti che remano contro di voi. Avete ottime capacità, sfruttatele a pieno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’ingresso della Luna nel vostro segno porterà grandi novità in amore, soprattutto se siete single e bisognosi di affetto. Potrete finalmente trovare la persona giusta, ma dovrete essere bravi a cogliere al volo tutte le occasioni migliori che si presenteranno. Siate dunque più estroversi e aperti, altrimenti rischiate sempre di risultare goffi e impacciati.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata di transazione per il vostro segno. Dal punto di vista lavorativo, vi aspettano due giornate ricche di ottime novità, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Se avete delle ambizioni, portatele a termine iniziando già a lavorarci su, preparando così il terreno per i giorni successivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata in cui non sarete particolarmente in forma. Dovete infatti affrontare alcune difficoltà a livello economico: spese impreviste che vi lasceranno un po’ al verde. Da non sottovalutare anche discussioni familiari. Cercate di non trascurare il lavoro, anche se potreste essere particolarmente stressati.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente ansiosi. I problemi economici, inoltre, non mancano: potreste aver avuto delle spese improvvise che vi hanno messo in difficoltà, per cui mantenete la calma ed evitate le spese superflue. In amore possibili litigi con il partner: parlatevi e chiaritevi.

PESCI

Cari Pesci, potreste risultare molto utili per alcune delle persone che vi sono più care, alle quali potrete dare preziosi consigli. Per loro sarà un toccasana prezioso, e non smetteranno di ringraziarvi. Non trascurate il lavoro, dovrete infatti affrontare alcune scadenze incombenti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: al top l’amore, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella.