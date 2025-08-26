Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, siete spinti da una forte vena creativa ma non lasciate che l’entusiasmo diventi dispersione! Evitate di lanciarvi in troppe direzioni contemporaneamente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, possibili malintesi a causa di una comunicazione non proprio chiarissima.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata leggera, vivace e ricca di nuovi contatti. Le occasioni di confronto potrebbero aprire prospettive inaspettate.

Cancro

Cari Cancro, siete più introspettivi e concentrati sulle vostre emozioni, attenzione solo a non farvi confondere perché magari non riuscite a gestirle al meglio!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 agosto 2025), in queste 24 ore saprete mettervi in mostra con una brillante intuizione professionale. In amore cercate di non imporvi con troppa forza, l’ascolto attento sarà la chiave per rinforzare l’intesa.

Vergine

Cari Vergine, con il Sole nel segno vi sentite energici e lucidi nelle vostre scelte. È il momento giusto per mettere ordine nelle finanze e nei rapporti personali.

Bilancia

Cari Bilancia, potrebbe emergere un leggero nervosismo in queste 24 ore, finalmente però sarà possibile affrontare un chiarimento che aspettavate da tempo!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito vi guiderà in modo eccezionale nelle questioni lavorative. Affidatevi a questo sesto senso che vi porterà soluzioni insperate.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è un desiderio fortissimo di movimento e novità, gli incontri e i contatti vi arricchiranno e stimoleranno nuove idee!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete chiamati a consolidare una posizione professionale o a chiarire un accordo. Sul lavoro la giornata favorirà stabilità e crescita concreta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 agosto 2025), vi sentite pieni di idee e con voglia di intraprendere nuove strade. In amore i single avranno l’occasione di fare un incontro inaspettato.

Pesci

Cari Pesci, siete avvolti da una bella atmosfera romantica e la creatività raggiungerà livelli altissimi, soprattutto per chi lavora nell’arte.