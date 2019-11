Oroscopo Branko oggi 24 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, in questa domenica vivrete alcune situazioni davvero inedite per voi. Le stelle, infatti, disegnano orbite particolari: sia nella vita personale che in quella pubblica aspettatevi grosse novità. State però attenti a Marte opposto a Urano: potreste avere qualche contrattempo, dunque agite con cautela. In serata grande relax in amore.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko oggi annuncia diversi cambiamenti nella vostra vita. Non vi sentite benissimo a livello fisico: forse è il caso di riprendere un po’ in mano la vostra vita anche da questo punto di vista. Marte e Urano si scontrano e vi rendono nervosi e irascibili. Il consiglio è di non pensare troppo a questioni di lavoro, ma di provare a svagarvi soprattutto con il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna si sposta dalla Bilancia allo Scorpione. Se prima eravate favoriti nella famiglia, adesso è il lavoro il vostro campo di battaglia. Sono giorni importanti per la carriera, ma anche per lo studio e gli affari. Impegnatevi al massimo, ma non dimenticate di pensare anche ai vostri familiari e a non trascurare troppo le persone a cui volete bene.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Branko vi rivela che vivrete qualche disturbo, soprattutto in mattinata, dovuto alla Luna che ci metterà del suo per rendervi la giornata difficile. Per fortuna, però, nel pomeriggio la situazione migliorerà decisamente. Se siete single, preparatevi perché avrete degli incontri passionali che vi tireranno su il morale. Buone notizie anche dal punto di vista finanziario.

Leone

Cari Leone, questa ultima parte del mese di novembre vi vede in gran forma. La fortuna, infatti, sarà alle stelle soprattutto dal punto di vista delle ambizioni personali. Sentite di essere vicini a realizzare qualcosa di importante per il vostro futuro, ma serve ancora l’ultimo sforzo. Cercate di non esporvi troppo, ma di agire di più.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di questo 24 novembre 2019 di Branko vi dice che dovete essere soddisfatti del quadro astrale che vi riguarda. La Luna si congiunge a Marte in Scorpione e vi regala moltissime buone notizie, soprattutto dal punto di vista finanziario. Saranno momenti importanti per voi, soprattutto se avete intenzione di stringere nuovi accordi commerciali con partner di livello. Approfittatene.

Bilancia

Cari Bilancia, da qualche settimana siete alla disperata ricerca di nuove entrate economiche. Il vostro lavoro, infatti, non vi dà grosse soddisfazioni finanziarie e quindi state cercando di arrotondare in ogni modo. In questa ultima settimana di novembre riceverete ottime notizie da questo punto di vista. Attenzione, invece, a qualche discussione di troppo in famiglia, soprattutto in relazione ad alcuni beni comuni.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi dovete sentirvi dei veri privilegiati! Il motivo? Marte, Luna e Mercurio vi rendono più passionali che mai: preparatevi a vivere momenti fantastici in amore. Emozioni uniche con il partner. Siete favoriti anche nei viaggi e nelle nuove amicizie: se fate nuovi incontri, è la volta buona che troviate una persona speciale.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Branko vi propone una situazione astrale davvero ottima. Venere e Giove, infatti, si incontrano e vi regalano momenti magici e di grande fortuna. È il giorno giusto per organizzare un viaggio, ma anche un progetto che in futuro potrà regalarvi una bella rendita. Utilizzate tutte le vostre energie mentali per mettere a punto qualcosa che vi darà grandi soddisfazioni in futuro.

Capricorno

Cari Capricorno, quest’anno vi eravate prefissati un obiettivo economico da raggiungere. È quasi dicembre, ma vi rendete conto di essere ancora distanti: tuttavia l’ultimo mese dell’anno potrebbe riservarvi grandi sorprese da questo punto di vista. Venere sta per entrare in Giove: nell’attesa, godetevi questa domenica che si preannuncia fantastica sotto tutti i punti di vista.

Acquario

Cari Acquario, le stelle vi consigliano di non farvi condizionare troppo dal vostro cuore se dovete prendere una decisione importante per il vostro futuro. Ragionate con la testa, raccogliete pareri ma poi decidete da soli. Sul lavoro, ci sono alcune situazioni delicate da sistemare al più presto, ma secondo Branko non avrete problemi a risolvere tutto. Credete in voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko annuncia che in questa domenica arriveranno molte critiche nei vostri confronti. Sarete consapevoli, in parte, di meritarle. Ma piuttosto che rispondere a tono, le stelle vi consigliano di trovare l’energia giusta per dimostrare con i fatti che alcune voci sul vostro conto sono totalmente infondate. In amore, ci sono buone possibilità di ripresa.

