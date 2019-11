Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vedrà un po’ di peperoncino nella vita di coppia, ci sarà da discutere ma anche per una giusta causa. Avete qualche difficoltà economica ultimamente e siete stufi di dover fare tutto da soli, c’è bisogno di collaborazione da entrambe le parti. Limitate i conflitti anche nella carriera, soprattutto con i segni del Cancro, Capricorno e Ariete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e da qui a mercoledì tutto può succedere. Non vi piace molto essere in balia dell’imprevedibilità, chi è studente finora ha concluso poco e niente e dovrebbe sforzarsi di più per ottenere maggiori risultati, mentre i lavoratori dovranno intensificare la propria buona volontà e magari rivolgersi a un commercialista per far fronte ad alcune problematiche economiche. Questi sono giorni importanti per l’amore, perché entrate in una fase di recupero.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, questa domenica vi regala una grande forza d’animo per risolvere i problemi in corso, sarete in grado di fare pace con la persona amata. Chi vuole vivere emozioni intense può ancora darsi da fare, niente è perduto, anche quando si tratta di segni cocciuti come Scorpione e Leone che vi fanno perdere facilmente la pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sottolinea una domenica particolare, le cose procedono bene soltanto se evitate di alzare polveroni. Evitate di aggiungere altra carne al fuoco, soprattutto se nell’ultimo periodo siete stati protagonisti di qualche battibecco con amici e partner. La vostra ostinazione potrebbe complicarvi la vita professionale.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede molto interessati ai sentimenti. In genere siete controversi nelle storie d’amore, andate sempre da chi è bravo a farvi male, ma questa volta preferite evitare gli amori impossibili e vi darete a passioni più concrete. Avete bisogno di ricominciare e di pensare a un futuro stabile.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi dà una grande spinta a coltivare i rapporti interpersonali. Emozioni forti in arrivo, anche grazie a Venere che tornerà favorevole nel vostro segno da martedì. Se amate qualcuno è arrivato il momento di dimostrarlo, alcuni potranno anche sperimentare il ritorno di fiamma . Dall’anno prossimo arriveranno interessanti novità anche in campo professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete un debole per gli amori forti e competitivi, anche quando avete a che fare con segni che vi fanno perdere la pazienza, siete cocciuti e volete arrivare fino in fondo. Approfittate delle stelle favorevoli per concedervi un amore più trasgressivo.