Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox iniziate ad accusare un po’ di stanchezza nonostante sia domenica. Potrebbe essere un raffreddore autunnale o un’altra fonte di malessere, fate attenzione agli sbalzi d’umore sia sul posto di lavoro che nella vita privata. Sono in corso dei cambiamenti, anche in ambito professionale, chi di voi sta cercando di rialzarsi in campo economico avrà fortuna.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi segnala una giornata importante, prima di tante che arriveranno con l’anno nuovo. Chi non ha ancora trovato l’amore deve trovare il coraggio di farsi avanti, le stelle sono favorevoli quindi dovete cogliere l’attimo e lanciarvi in una nuova avventura prima che cambi il vento. Alcuni progetti in cantiere potrebbero prendere il via.

GEMELLI

Cari Gemelli, avrete finalmente l’opportunità di rilanciarvi in questo periodo, soprattutto in campo professionale. Chi è reduce da una delusione finalmente potrà riscattarsi, complice anche l’età e il luogo di lavoro. Un patto potrebbe far recuperare un’azienda. Il mese di dicembre sarà più positivo per voi, nel campo sentimentale lasciate spazio alla nuova persona che è entrata nella vostra vita, almeno finché Venere è nel vostro segno (fino al 26 novembre).

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox nota un cambiamento nella vostra vita privata, di recente avete preso le distanze da qualcuno che ritenevate importante, forse perché troppo delusi. Chi ha invece delle dispute familiari in corso dovrebbe tentare di riappacificarsi, tutto quest’astio non vi fa bene.

LEONE

Cari Leone, dovrete prendere una decisione che vi metterà in una posizione scomoda, partite già scoraggiati perché non vi piace essere tirati in ballo quando le cose si complicano, ma dovete imparare a gestire i problemi in vista di un futuro brillante. La vostra forza non è messa in discussione e ve ne accorgerete presto. L’amore potrebbe cogliervi alla sprovvista in questo periodo.

VERGINE

Cari Vergine, quest’oroscopo di oggi di Paolo Fox strizza l’occhio ai sentimenti, avete voglia d’innamorarvi o di consolidare un amore già esistente, potreste sorprendere il vostro partner con delizie gastronomiche o con un appuntamento romantico, tutto può essere fatto con un pizzico di buona volontà. Purtroppo potrebbero farsi avanti alcuni fraintendimenti, ma chiariteli subito.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: questa sarà una giornata importante per voi, soprattutto chi non ha ancora trovato l’anima gemella potrebbe scovarla proprio dietro l’angolo. Avete voglia di puntare a qualcosa di nuovo, avete bisogno di cambiare aria.