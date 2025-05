Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, questo mese vi regala grinta, fascino e desiderio di realizzazione. Chi è single può vivere incontri travolgenti; chi è in coppia riscopre la passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il vostro mese e il Sole nel segno vi dona sicurezza, energia e visione. Periodo ideale per costruire: relazioni, affari, nuovi progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole entra nel vostro segno: vitalità, charme, opportunità. Prima di allora, concentratevi su ciò che va sistemato. In amore avete bisogno di leggerezza e nuove stimolazioni.

Cancro

Cari Cancro, un mese utile per rimettervi al centro. Dopo settimane intense, maggio vi offre respiro. Siate aperti a nuove collaborazioni. Dal 20 cercate più silenzio e introspezione rispetto al solito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 maggio 2025), Venere vi protegge per quasi tutto il mese, rendendo maggio un periodo caldissimo per i sentimenti.

Vergine

Cari Vergine, periodo caotico ma stimolante. Il lavoro è al centro dell’attenzione: ricevete apprezzamenti o nuove responsabilità.

Bilancia

Cari Bilancia, il mese di maggio inizia con voglia di leggerezza, ma presto vi chiederete di affrontare nodi sentimentali o professionali. È tempo di rimettervi in gioco, ma senza rimandare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è tempo di fare pulizia, anche in amore: se qualcosa non funziona, non serve più trattenere. Il mese si chiude con maggiore fiducia e lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, il mese di maggio vi aiuta a ritrovare equilibrio tra corpo, mente e cuore. In amore serve attenzione: siete divisi tra voglia di evasione e bisogno di stabilità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un mese utile e solido, perfetto per fare il punto su ciò che volete davvero. Il Sole in Toro ti sostiene. Il lavoro scorre tranquillo ma richiede strategia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 maggio 2025), mese delle decisioni. Amore e lavoro sono in trasformazione. Il lavoro vi chiede più presenza.

Pesci

Cari Pesci, il mese di maggio vi aiuta a risalire da una fase confusa. Vi sentite più centrati, più fiduciosi, e pronti a lasciar entrare nuove emozioni.