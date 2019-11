Oroscopo Branko oggi 23 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, oggi la Luna ostile dalla Bilancia può trascinarvi in due direzioni: da una parte avvertite il forte richiamo del lavoro, dall’altra invece la famiglia e l’amore che vorrebbero maggiori attenzioni. Evitate i litigi, il nuovo Sole in Sagittario si premura di offrirvi buonumore e ottimismo. Gli ultimi giorni di Giove al fianco di Venere infondono fiducia al vostro segno e vi permettono di guardare al futuro con occhio diverso, positivo.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko sottolinea una Luna positiva per voi nel campo del lavoro, unito allo stimolo del Sole in Sagittario e Saturno ormai lontano nel Capricorno vi permette di essere più confidenti nelle vostre azioni. Non siate troppo testardi però. La carriera potrebbe subire un’impennata, considerate anche l’ambiente circostante e proteggetevi dalle influenze maligne.

Gemelli

Cari Gemelli, l’opposizione dal Sagittario non vi permette di vivere serenamente la vostra vita di coppia, siete ostinati entrambi ma dal vostro punto di vista avanzate pretese troppo larghe, che il vostro partner non può compensare e questo crea ulteriori tensioni coniugali. L’ostilità di Giove però sta per volgere al termine, così come le discussioni. Allungate un ramoscello d’ulivo.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Branko sottolinea una pesantezza dettata dalla Luna che rischia di farvi cedere. La Luna così chiara e diretta vuole dire di no a iniziative che non vi convincono, prestate ascolto a questi consigli, perché da domani la Luna sarà più appassionata e vi darà una spinta maggiore nella carriera.

Leone

Cari Leone, il Sole in Sagittario vi permette di ritrovare la sintonia con la vostra persona amata. Secondo Branko, questo è il momento adatto per avviare un progetto di vita in due, complice anche la Luna che oggi in Bilancia calma i bollenti spiriti di Marte scorpioncino, che è sempre pronto a mandarvi verso cattivi propositi. Non dimostrate la vostra vulnerabilità al nemico.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di questo 23 novembre 2019 di Branko vi spinge a preparare un documento importante per la vostra carriera. Il Sole in Sagittario pone forte attenzione sulla casa, l’abitazione e beni immobiliari hanno la priorità in questo momento su tutto il resto.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna arrivata nel vostro segno dice che questo è il momento giusto per concedersi un po’ di amore, il Sole inizia il suo transito nel segno amico Sagittario dov’è presente ancora la vostra Venere, ciò significa che dovrete lanciarvi a capofitto in una nuova relazione. L’oroscopo di Branko di oggi vi indica disponibili ad avviare nuove relazioni, che siano d’amore o d’amicizia la differenza è ben poca.

Scorpione

Cari Scorpione, questi sono giorni troppo preziosi da sprecare sul divano. Secondo Branko non dovete perdere tempo con cose che non vi fanno bene, datevi all’attività fisica e circondatevi di persone selezionate, persone che vi vogliono bene e ve lo dimostrano. Da un anno vi sentite sempre sotto esame, non soltanto nel lavoro ma anche nella vita privata.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Branko vede questo sabato quasi perfetto che potrebbe diventare un capolavoro ma dipende in che condizioni iniziate questa stagione di compleanno: avete qualcosa in sospeso da sistemare? Fatelo adesso, che non ci sono ancora problemi grazie al delicato equilibrio tra Sole con Luna in Bilancia.

Capricorno

Cari Capricorno, il Sole transita nel segno e permette a chi non vi vede di buon occhio di agire alle vostre spalle. State in allerta, perché c’è aria di vendetta. Venere però bussa alla vostra porta e vi presenta una sorpresa in amore, la Luna però è un tantino nervosa nel campo professionale e crea qualche tensione.

Acquario

Cari Acquario, quando Marte è negativo non subentra soltanto la passione fisica, ma anche con la complicazione della Luna in Bilancia avvertite l’esigenza di tanta dolcezza nel vostro rapporto di coppia. Marte opposto ad Urano segnala alle donne del segno una possibilità di amore militare, l’uomo in uniforme è tutt’altra storia. Giove vi parla di eredità.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko si conclude con il vostro segno e parla di agitazioni, a causa del transito del Sole in Sagittario, ma da oggi nasce anche un bel contatto con la Luna in Bilancia che per voi risveglia un gusto esotico, darete più spazio alla bellezza, l’arte, la musica, persino sport. Marte sempre in Scorpione con Mercurio scatenano forze interessanti.

