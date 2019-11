Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sono favoriti gli incontri in questo weekend, se qualcuno non ha ancora trovato l’anima gemella dovrà cogliere l’occasione per lanciarsi in una nuova avventura. Grazie all’influsso positivo della Luna, sono favoriti i rapporti interpersonali e le coppie già avviate possono consolidare di più il proprio amore con progetti importanti da mettere in cantiere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questa per voi sarà una giornata positiva e molto interessante secondo Paolo Fox. Tutto il weekend vi permetterà di allontanare i problemi del passato e fare spazio a nuovi progetti, ma soprattutto a maggiore tranquillità. Non avete bisogno di agitazione, cogliete il momento positivo per circondarvi di persone felici. Vedrete che recupererete presto anche nel lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox questo è un sabato di recupero. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare le avversità, approfondite di più le conoscenze soprattutto con i segni di Bilancia, Ariete e Leone che potrebbero regalarvi tante nuove emozioni, tutte positive e intense. Fate attenzione invece a Vergine e Gemelli, potrebbe esserci dell’attrito nascosto che causerebbe accese discussioni e non è quello che volete per questo weekend.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend è finalmente arrivato ma non è proprio come ve l’aspettavate. State attraversando una fase di recupero un po’ complessa, non sollevate problematiche inutili in amore, siete reduci da una piccola crisi e non avete bisogno di ulteriori scossoni. A volte è meglio lasciar correre anziché aggrapparsi al nulla. Nel lavoro anche avvertite troppa pressione, vorreste qualche giorno di riposo per staccare la testa ma non è il periodo adatto.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vede per voi una giornata positiva, finalmente siete più tranquilli e sereni, anche grazie all’influenza della Luna che torna nel vostro segno ed è pronta ad accompagnarvi verso strade più felici. Anche domenica sarà una giornata da ricordare, organizzate questo weekend nel modo migliore possibile, magari un bel viaggio, una gita fuori porta con gli amici, qualcosa che cambi un po’ la solita routine.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi darà molto più spazio all’amore. Ultimamente avevate circondato il vostro cuore con del filo spinato, negando l’accesso a ogni forma di sentimento, ma è tornato quel periodo dell’anno in cui anche i cuori più duri si ammorbidiscono. Evitate gli scontri diretti e non alimentate i dubbi con futili supposizioni, non è il momento adatto per concedersi scenate di gelosia.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario. Non soltanto sabato, ma anche domenica vi vedrà protagonista di forti emozioni, circondatevi di amore e gioia e mettete in cantiere nuovi progetti, magari dei viaggi che avevate lasciato nel cassetto.