Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede un tantino nervosi, fareste meglio a calibrare le parole prima di affrontare qualcuno. Quello che potreste dire oggi, con quest’atteggiamento aggressivo, potrebbe diventare il rimpianto di domani: magari, prima di aprire bocca, contate fino a venti e forse vi passerà la voglia di risultare aggressivi anche per le richieste più semplici. Il lavoro forse è il fattore scatenante di questo malcontento, non scaricate la tensione nella vita di coppia.

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi finalmente vi sorride dal punto di vista sentimentale. L’amore è nuovamente nel vostro segno, soprattutto per quei cuori single che hanno tanta voglia di essere amati e corteggiati. Approfittate del weekend per concedervi un incontro galante. Anche quelle partite come amicizie potrebbero diventare un qualcosa di più. Cercate di coltivare la vostra vita sociale, uscite di più di casa e approfittate del periodo positivo per mettere in piedi nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata positiva. Il fine settimana è arrivato e vi permette di tirare un sospiro di sollievo, recuperate le energie perse durante la settimana, gli animi saranno meno tormentati, almeno fino a lunedì. La Luna è dalla vostra parte e alimenta il vostro desiderio d’amore. Ma le buone notizie non riguardano soltanto il cuore malandato, anche il lavoro riserva qualche sorpresa entro la fine dell’anno.

CANCRO

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox vi vede un po’ pigri in questo fine settimana e vi suggerisce di assecondare l’istinto. Avete voglia di appassire sul divano? Fatelo, nessuno ve lo impedirà, non dopo il brutto periodo che avete vissuto. Ma attenzione, ciò non significa che non dovrete combattere la pigrizia, ma potrete farlo comodamente da lunedì. Non siete soddisfatti della vostra carriera, ma per il momento meglio non agitare le acque.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di oggi per il vostro segno canta soltanto vittorie, sarà una giornata positiva e all’insegna dell’amore che non ha smesso di sorridervi un attimo da quando è entrato nella vostra vita. Al momento avete soltanto voglia di cedere alla passione, il vostro partner ne sarà felice. Anche chi non ha ancora trovato l’anima gemella sarà seguito da una buona stella, approfittatene per uscire e frequentare persone nuove, diverse.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox segnerà un weekend speciale per chi ha trovato l’amore. Non siate timidi, lasciate da parte le insicurezze e lanciatevi in una nuova relazione, oppure consolidate i sentimenti già esistenti. Sarete baciati dalla fortuna tra sabato e domenica, tanto vale approfittarne, soprattutto se le persone di vostro interesse ricadono nei segni di Toro, Scorpione e Capricorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: quanta passione vi scoppia in petto! Occupate il weekend facendo qualcosa di positivo e stimolante con il partner, le stelle vi accompagneranno in un percorso di dolcezza e lussuria.