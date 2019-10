Oroscopo Branko oggi 22 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 22 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, venite da un periodo non facile, durante il quale i problemi e lo stress non è certo mancato. Le cose però iniziano finalmente a migliorare, superata la fase della Luna negativa. Inoltre da domani il Sole esce da un aspetto negativo per il vostro segno, per cui potreste ottenere grandi soddisfazioni e piacevoli novità.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi sul lavoro non mancano le tensioni e lo stress: nonostante vi impegnate al massimo, infatti, i risultati tardano ad arrivare, e questo vi provoca parecchia frustrazione. Chi vi circonda, inoltre, prendete molto da voi e per questo vi sentite sotto pressione. Mantenete la calma e sfoderate la vostra diplomazia.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno un giorno molto positivo, grazie a un quadro astrale limpido e sereno. Eppure qualcosa che non va c’è: alcune ombre del passato torneranno alla vostra mente, rendendovi stressati e tesi. Ma veniamo agli aspetti propizi: la Luna vi assiste e vi rende fortunati per quanto riguarda i sentimenti e gli affetti familiari, in particolare i rapporti con i figli. Bene le cose per le coppie nate da poco.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi 22 ottobre vi invita a guardarvi avanti e non pensare sempre al passato. Domani infatti si chiude il mese della Bilancia, ma questo non è ancora il momento per fare bilanci. Marte infatti non è favorevole, per cui serve prudenza. Tutto sommato il Sole in Scorpione aggiusterà parecchie cose, e vi assiste soprattutto in amore.

Leone

Amici del Leone, dopo un periodo sottotono, è il momento di rialzare la testa. Osate, reagite, datevi da fare e lanciatevi in nuove sfide. Se non siete voi a muovervi, d’altronde, le cose non cambieranno da sole. La Luna nel vostro segno porterà successi, ma non basta. Altre stelle infatti sono contrarie, come Mercurio che preannuncia litigi e Venere che provoca disordini in famiglia. Per fortuna Marte è dalla vostra parte.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo martedì 22 ottobre vede ancora per qualche giorno Marte positivo nel vostro segno: questo significa assistenza e fortuna soprattutto a livello economico. Con il Sole in Scorpione, inoltre, Mercurio tornerà a darvi grande forza. Per cui lanciatevi alla ricerca di novità, conoscenze e storie da approfondire, soprattutto in amore. Chi è single potrebbe trovare l’anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, domani si conclude il vostro mese con il Sole che passa in Scorpione. Guidati da Venere, continua un periodo davvero fortunato per il vostro segno. Sarete particolarmente generosi e disponibili con gli altri, tanto che potreste fare qualcosa di molto commovente.

Scorpione

Amici dello Scorpione, da domani inizia il vostro mese, che porta compleanni e tante piacevoli novità. Bene in particolare l’amore, con nuove storie e relazioni per chi è single e cerca una persona da amare. L’arrivo del Sole nel vostro segno, inoltre, porta grandi novità anche dal punto di vista professionale. Le stelle vi proteggono e riuscirete a superare attacchi e imprevisti.

Sagittario

Cari Sagittario, quello di oggi, martedì 22 ottobre 2019, è secondo l’oroscopo di Branko un giorno pieno di passione ed eros. Avete un fascino irresistibile, per cui sarà davvero difficile dirvi di no. Ottima la Luna in Leone, che con il suo transito vi regala fortuna e ottime prospettive. Bene anche le iniziative a livello lavorativo e gli affari: il momento giusto per prendere importanti decisioni per il futuro.

Capricorno

Amici del Capricorno, il mese della Bilancia che sta per concludersi non è stato indimenticabile per il vostro segno. Avete dovuto affrontare imprevisti e momenti difficili, ma vi avevamo già detto che il tutto sarebbe presto passato. Presto le cose miglioreranno per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Qualche possibile acciacco a livello di salute e attenti a qualche spesa eccessiva.

Acquario

Cari Acquario, se ci sono trattative e questioni ancora in sospeso, è il momento di risolvere e togliervi qualche pensiero dalla testa. In generale un periodo un po’ sottotono, con la Luna in Leone che può agitare il matrimonio e la vita privata, per cui mantenete la calma. Se ci sono rapporti a cui tenete particolarmente, difendeteli strenuamente. Le cose migliorano da domani.

Pesci

Amici dei Pesci, un martedì di passione per il vostro segno, dopo un periodo piuttosto piatto da questo punto di vista. Con il Sole in Scorpione, da domani, grandi novità a livello professionale. Ricordatevi però che ognuno è artefice del proprio destino e della propria fortuna. Valutate bene prima di prendere decisioni importanti, senza sovrastimare le vostre capacità: questo vale in particolare per i giovani.

