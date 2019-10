Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 22 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, preparatevi a una giornata inaspettatamente buona. Partirete con il freno a mano tirato, con qualche incomprensione di troppo in famiglia e poca voglia di fare battaglia. Ma nel corso della giornata le stelle vi garantiranno una grande ripresa, che culminerà in una serata ricca di emozioni nuove, grazie anche a una persona entrata da poco nella vostra vita. L’ultima parte di ottobre vi porterà molta fortuna: preparatevi.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 ottobre, prevede per lo Scorpione un martedì di grande nervosismo. Ultimamente, per voi, non è proprio una novità: niente per voi sembra andare bene. Problemi in casa, problemi in coppia, problemi a lavoro: non sapete da dove iniziare per cercare di riprendervi. Il consiglio, però, è di non esagerare con i toni polemici e soprattutto di stare attenti a ciò che dite: potreste pentirvene.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, è un periodo molto produttivo per voi, soprattutto per ciò che riguarda i sentimenti. Preparatevi a una giornata di grandi emozioni insieme alle persone che amate: con il partner l’intesa è alle stelle, anche dal punto di vista sessuale. Vi sentite amati e amate come non avete fatto mai: siete in una botte di ferro. Tutto il resto, per oggi, non conta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata in cui non sempre riuscirete nei vostri obiettivi. Anzi: in alcune occasioni vi dimostrerete molto maldestri. Di conseguenza, il consiglio delle stelle è di usare parecchia cautela. State attenti anche al portafogli: in questi giorni è bene controllare le spese, anche perché le vostre entrate fisse potrebbero avere alcune frenate.

ACQUARIO

Cari Acquario, forse per voi è arrivato il momento di affrontare un argomento tanto difficile quanto divisivo con alcuni amici che vi hanno deluso. Inutile prolungare un’amicizia che sembra essersi persa, soprattutto se il torto che ritenete di aver subito è molto grave. Meglio prendere la questione di petto e cercare di risolverla per il meglio. In questo martedì dedicatevi esclusivamente a questo: tutto il resto può aspettare.

PESCI

Amici dei Pesci, oggi l’oroscopo di Paolo Fox annuncia per voi una giornata con qualche problemino di troppo in amore. Nei rapporti con gli altri, inoltre, subirete dei rallentamenti. State attenti: alcune persone speciali si sono allontanate da voi a causa del vostro comportamento. È meglio che vi diate una regolata prima che sia troppo tardi. Alla fine del mese, vedrete, le stelle torneranno benevole con il vostro segno.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: siete delle persone molto passionali, dunque quando in amore andate bene tutta la vostra vita ne beneficia. Oggi sarà uno di quei giorni: sorridete, perché le stelle faranno altrettanto con voi.

