Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni complete per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 22 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, inizia un martedì molto promettente per il vostro segno: le stelle vi vedono in grande recupero soprattutto rispetto a ieri, quando avete passato una giornata decisamente da dimenticare. Adesso dovete cercare di essere più ottimisti e di guardare con fiducia al futuro, soprattutto in amore. Anche perché il vostro partner ha in serbo per voi una bella sorpresa. Resterete a bocca aperta.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata in cui non vi sentirete molto in forma. Siete rallentati, avete poca voglia di vedere gente o affrontare le vostre responsabilità lavorative. Vorreste tanto rimanere a casa sotto le coperte, ma purtroppo non è possibile. Armatevi di coraggio e affrontate questo martedì al meglio. Arriveranno molto presto tempi migliori per voi: per adesso è solo una fase di difficoltà passeggera.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno invece una giornata molto positiva, durante la quale riusciranno a raggiungere molti degli obiettivi che si sono prefissati. Affronterete tutti i contrattempi con il sorriso sulle labbra e questo sarà decisivo per il vostro successo. Sul lavoro, preparatevi a qualche incomprensione con i colleghi.

CANCRO

Amici del Cancro, nonostante sia solo martedì sentite il bisogno di riposare. Cercate quindi di delegare il più possibile, soprattutto a lavoro. Occhio però a non passare per sfaticati agli occhi dei vostri superiori. Nel frattempo, evitate conflitti nei rapporti personali, soprattutto se avete a che fare con persone nate sotto il segno della Vergine o dei Pesci. In amore, è tempo di rivedere qualcosina: ultimamente avete sofferto troppo e adesso tocca trovare una soluzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete aspettarvi un po’ di conflitti in famiglia. Vi sveglierete infatti con i nervi a fior di pelle e non sarà difficile per voi dare in escandescenze alla prima richiesta di un vostro familiare. Le stelle, tuttavia, vi invitano a sotterrare l’ascia di guerra. Non esagerate con le reazioni: provate invece a sistemare qualcosa rimasto in sospeso a lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, non potete più aspettare oltre. Anche se sapete già che arriverete a litigare con qualcuno di molto caro, oggi dovete per forza affrontare quella questione che vi rende stressati da troppo tempo. Sarà una giornata di nervosismo, ma solo con il dialogo riuscirete a far rientrare quella che sembra una vera crisi. Trovate un punto di incontro, un compromesso, e tornate a guardare con fiducia al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: era da tanto che inseguivate questo successo sul lavoro e adesso che i vostri progetti sono andati a buon fine potete esultare e guardare oltre. Ma non rilassatevi: puntate subito a un altro obiettivo.

