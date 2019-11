Oroscopo Branko oggi 21 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la Luna si mette contro, ma il Sole in Sagittario salva situazione (e umore). Avete qualche questione urgente da risolvere a livello familiare: si parla di cose concrete, burocratiche, ereditarie. L’amore è bellissimo, pieno di occasioni per i single, soprattutto se donne.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko questo venerdì che chiude una settimana davvero stressante vi farà intravedere un raggio di sole. Lo Scorpione lascia il posto al Sagittario e vi porta novità positive, leggerezza, pace. Questa ultima parte dell’autunno la vivrete decisamente meglio, con nuova motivazione per intraprendere viaggi e fare nuove esperienze.

Gemelli

Cari Gemelli, il lavoro vi dà grandi gioie e soddisfazioni, finalmente. Anche per quanto riguarda l’amore questo dicembre che si avvicina porta buoni influssi, novità, passione e maggiore stabilità. Dovrete fare una certa attenzione, però, alla vostra salute. Cercate di seguire una buona alimentazione per rinforzare le vostre difese immunitarie.

Cancro

Cari Cancro, Luna in Bilancia vi porta ad occuparvi della vostra famiglia e a risolvere alcune questioni che la riguardano prima che arrivino nuovi impegni sul lavoro. Soprattutto se siete dei liberi professionisti, medici, tecnici e imprenditori, sarete in grado di stabilizzare la vostra posizione. Marte battagliero ma anche passionale, invece, fa brillare l’eros.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Siete molto fortunati in questa nuova fase astrale, cari amici del Leone. Giove e Venere sono in transito positivo nel vostro segno, come anche il Sole che va in Sagittario. L’amore si fortifica o chiede di essere stabilizzato, consolidato o riempito di attenzioni. Gli uomini, in particolare, sono conquistatori.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, un venerdì mattina in cui vi sveglierete felici che la settimana stia volgendo al termine, ma nel pomeriggio il vostro umore si guasterà a partire dal pomeriggio. Il vostro problema, già da qualche settimana, sono le beghe familiari, le discussioni e le agitazioni tra parenti legate a varie questioni.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko la giornata scorrerà positivamente, aiutata dal Sole in transito in Sagittario che a voi giova e diverte. Avrete voglia di sorridere e far sorridere, di dedicarvi ai vostri cari, che sia il partner, gli amici o i figli. Avete bisogno di rigenerare il vostro spirito, che ha subito parecchio stress.

Scorpione

Cari Scorpione, transitano nel vostro segno Mercurio e Marte e sono transiti bellissimi. Con il partner c’è un’intesa bellissima, siete passionali ma volete arrivare allo spirito, non solo al corpo. I single sono incoraggiati ad andare alla ricerca dell’anima gemella, soprattutto se donne, eccitanti, affascinanti, di quel fascino che infiamma.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Si apre la stagione del vostro compleanno, cari Sagittario. Se siete in un rapporto nato da poco è il momento di ufficializzare, di spingere sull’acceleratore della passione e di mettere la quinta marcia per fortificare le unioni. I single devono uscire, conoscere, sperimentare cose e ambienti nuovi.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi venerdì 22 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 22 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata che inaugurerà un periodo di riflessione. I vostri pensieri si concentreranno sulla strada fatta quest’anno e su dove vi ha portato. Se volete cambiare direzione avete la benedizione delle stelle, che vi aiuteranno a fare scelte oculate.

Acquario

Cari Acquario, la Luna che passa in Bilancia vi spinge al divertimento, alla frequentazione di luoghi affollati e stimolanti a livello culturale. È un buon momento per trovare l’amore e tenerselo stretto, visto che in passato vi siete fatti sfuggire qualche occasione e ve ne siete pentiti. Non imbarazzatevi di raccontare qualche verità sentimentale.

Pesci

Per l’oroscopo di Branko oggi, qualche problemino sul lavoro. State riflettendo sull’opportunità di alcune vostre scelte, sulla fedeltà di alcuni collaboratori e sulla propositività dell’ambiente professionale. L’amore, al contrario, vi rende ricchi di soddisfazioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci