Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di recupero per quelli nati sotto il vostro segno. Venere a breve vi guarderà con amore e vi aiuterà a ricucire alcuni rapporti strappati dal tempo e dai malintesi. Nel lavoro ce la state mettendo tutta per dimostrare il vostro valore, volete dare una lezione alle malelingue che si divertono a ostacolarvi e così il vostro successo cresce sempre più. Cresce la voglia di amare ed essere amati, con pregi e difetti.

TORO

Cari Toro, questa per voi sarà una giornata positiva. Secondo Paolo Fox siete nella posizione di poter ottenere dei vantaggi, soprattutto in amore. Complice il supporto di Venere, potrete finalmente riguadagnare terreno in amore. Sarete in grado anche di prendere decisioni importanti per la famiglia, favoriti i sentimenti (vecchi e nuovi). I problemi economici non mancano, ma sarete in grado di affrontarli e gestirli con la giusta maturità, anche grazie al supporto di chi vi vuole bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata movimentata, sarete in balia del nervosismo ma non dettato necessariamente da fasi negative. Siete entrati in una fase di recupero e la fortuna sta arrivando dalla vostra parte, dovete soltanto temporeggiare fino al weekend e aspettare pazienti che tutto si risolva per il meglio. Il weekend infatti vi metterà sotto una buona stella, evitate polemiche in amore, non ne avete bisogno.

CANCRO

Cari Cancro, pensate di meno e agite di più: questo è il consiglio di Paolo Fox per l’oroscopo di oggi. Non guardate al passato, evitate di rimuginare troppo sul da farsi e focalizzate l’attenzione su quello che vi sta più a cuore. In genere lasciate che sia l’ansia a predominare sulle vostre azioni, dimostrate un po’ di polso e prendete decisioni rapide. Liberatevi delle paure e dalle catene del passato e guardate avanti con il sorriso.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 22 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi venerdì 22 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 22 novembre 2019

Cari amici del Leone, questo è il periodo giusto per l’amore: avete voglia di amare ed essere amati e Paolo Fox vi consiglia di approfittare delle stelle benevole per approfondire meglio questo forte sentimento. Che siate in coppia o in cerca d’amore il risultato sarà comunque promettente. Date spazio alle emozioni, frequentate nuove persone, circondatevi di forze positive. Il lavoro potrebbe cambiare, siete in una fase di stallo che non vi piace. Allora attivatevi.

VERGINE

Cari amici della Vergine, cercate di prendere un respiro prima di agire. In questo periodo, secondo Paolo Fox, avete affrontato diversi problemi e ne state ancora pagando le conseguenze. Una discussione accesa con una persona casa potrebbe avervi messo in allerta, siete confusi ma potrete recuperare soprattutto grazie all’influsso della Luna che arriva nel vostro segno e anche grazie al supporto di Venere.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: siete entrati in una nuova fase positiva, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a guadagnare terreno in amore o a ricucire rapporti andati a male. Sul lavoro darete il massimo, in vista dell’anno nuovo volete ottenere soltanto belle conferme.