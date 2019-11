Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in fase di recupero secondo Paolo Fox quindi, rispetto ai giorni passati, vedrete che andrà meglio. C’è ancora qualcosa che vi turba, una sciocchezza che però vi mette in allerta. Qualcuno sta cercando di remarvi contro? Se avvertite questa sensazione, non sarà il caso di affrontare il problema di petto? Qualcuno potrebbe invece avvertire una certa sofferenza di coppia, l’insoddisfazione potrebbe essere un’arma letale per la vostra relazione, cercate di parlarne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox questa è una giornata abbastanza sottotono per voi. Evitate di essere polemici e di attaccar briga con tutti, limitate le discussioni inutili perché non fanno bene a nessuno, anzi, rischiate di mettervi contro anche chi è dalla vostra parte. La stanchezza gioca brutti scherzi, soprattutto per chi neanche a casa riesce a trovare un po’ di serenità. Ritagliatevi del tempo da dedicare alle vostre passioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi avvertite una certa insofferenza verso il vostro stile di vita e Paolo Fox segna la voglia di cambiare nel vostro oroscopo. Anche chi vive da tempo una storia d’amore ben avviata e consolidata potrebbe desiderare di più (o altro), capite se ne vale la pena di buttare tutto all’aria per quello che potrebbe essere un semplice capriccio del momento. I cuori single del Sagittario invece hanno campo libero per sperimentare nuovi incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa sarà una giornata positiva per quelli nati sotto questo segno. Secondo Paolo Fox è in arrivo una notizia che vi permetterà di sorridere da qua fino a domenica. Cambiamenti in vista per voi, finalmente potrebbe tornare il sole anche sul lavoro, latitante da qualche mese. Grazie alla congiunzione tra Giove e Saturno potrete fare affidamento su dei cambiamenti in positivo.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, secondo Paolo Fox state entrando da oggi in una fase di recupero sentimentale. Dopo qualche agitazione, finalmente potrete ritrovare la stabilità che tanto cercavate nel vostro partner. Nonostante i problemi economici, in questo momento quello che conta è l’amore. Troverete la soluzione ai vostri problemi.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox la Luna da oggi smette di remarvi contro, motivo per cui entrerete ufficialmente in fase di recupero. Tirate un sospiro di sollievo, perché l’oroscopo di oggi vi spinge verso la retta via: potrete tornare a essere sereni e spensierati com’eravate prima della tempesta, se avete avuto delle discussioni poco piacevoli con qualcuno potrete appianare la questione. Anche nel lavoro siete alla ricerca di maggiore stabilità.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: una bella notizia è in arrivo, finalmente il vento sta cambiando e porterà con sé dei cambiamenti favorevoli alla vostra carriera.