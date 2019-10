Oroscopo Branko oggi 21 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 21 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, finalmente il vostro cielo, un po’ cupo, cambia aspetto. Il Sole che passa dalla Bilancia allo Scorpione, infatti, porterà quiete e serenità soprattutto in famiglia, ma anche con il partner e i figli. Siete pronti per qualche passo importante? Forse sì, anche se vi piace metabolizzare le decisioni, soprattutto quanto andrebbero a cambiarvi la vita.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi è una giornata in cui potreste ottenere ottimi guadagni. Vedere delle entrate, che in effetti, vi sono più che necessarie. Il suggerimento, però, è di fare più affari possibili prima che il Sole entri in Scorpione. Progetti in arrivo, come un trasferimento, un matrimonio o, perché no, anche un figlio.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno vivendo un buon periodo a livello professionale. Soprattutto chi lavora in proprio, chi ha avviato un nuovo progetto imprenditoriale, ha buona fortuna. È il Sole che passa dalla Bilancia allo Scorpione a favorirvi, a far fiorire i vostri guadagni, a farvi alternare passione amorosa a incassi decisamente soddisfacenti. Cautela, invece, con la salute.

Cancro

Amici del Cancro, questa non è una grande giornata. Siete chiusi in voi stessi e avete ben poca voglia di comunicare con l’esterno. È la Luna ultimo quarto, che vi fa scivolare verso quest’ultima fase autunnale in un modo non certo piacevole. Cercate di controllare il nervosismo e di ricercare delle ore di tranquillità, in modo tale da evadere da una prigione emotiva in cui vi sentite rinchiusi.

Leone

Amici del Leone, il vostro cielo è parzialmente nuvoloso per via di Mercurio, presenza negativa, come anche quella di Venere e del Sole in Scorpione. Non ci sono situazioni da prendere sottogamba, soprattutto se riguardano la famiglia e il suo benessere. Soprattutto gli uomini sono affaticati da obblighi e doveri, ma anche da spese impreviste. L’amore, consola, riempie, illumina.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo lunedì 21 ottobre preannuncia una settimana ricca, impegnata e soddisfacente. Avrete incontri di lavoro importanti, come anche viaggi, trasferte importanti in luoghi che vi daranno la conferma di aver raggiunto alcuni obiettivi importanti. È il momento di mettere in cantiere qualche altro progetto importante, in modo tale da vederne i frutti già a dicembre.

Bilancia

Cari Bilancia, con il passaggio del Sole in Scorpione dovrete approfittarne per mettere a posto le conseguenze di qualche azzardo di troppo che avete compiuto nell’ultimo mese. È importante l’equilibrio per voi Bilancia, quindi è il caso di ristabilirlo o ci saranno conseguenze per il vostro buonumore e le vostre tasche (soprattutto).

Scorpione

Amici dello Scorpione, il Sole passa nel vostro segno e inaugura il vostro mese. Che mese sarà? Uno in cui avete finalmente capito cosa è importante per voi e cosa no, ma soprattutto quali obiettivi sono prioritari rispetto ad altri. Sapete anche con chi compiere il viaggio verso il traguardo e chi rema nella direzione opposta. In poche parole, ora sapete con che carte giocare.

Sagittario

Cari Sagittario, chi ha un rapporto sentimentale ormai duraturo e di lunga data ritroverà, in questa settimana, della passione che aveva un po’ perso. Marte è in sintonia con Giove e – questo riguarda i single – consiglia di sfruttare begli incontri, di fare il pieno di flirt divertenti e spensierati e di farsi riscaldare dai colpi di fulmine. Nel lavoro, anche, nuove occasioni da prendere al volo.

Capricorno

Amici del Capricorno, la faticosa Luna ultimo quarto sta per passare e lo farà nel pomeriggio, dopo avervi spinto verso nuove opportunità lavorative, ma anche tanti, tanti impegni. Mercoledì per voi inizia la stagione degli incontri romantici, della passione, una passione che calza bene sia al lavoro che all’amore. Mercurio farà il resto: avete tante idee in testa, ma dovete esporle con prudenza.

Acquario

Cari Acquario, la vostra situazione economica non vi soddisfa ormai da qualche tempo ed è arrivato proprio il momento di lanciarsi in qualche nuova collaborazione. Oltre che soldi, avrete nuovi stimoli a rendere brillanti le vostre giornate. L’amore non vi dà pensiero invece, stabile, duraturo, affidabile. Bello come lo avevate sempre voluto.

Pesci

Amici dei Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione, insieme anche al Sole, vi porterà a conseguire obiettivi importanti, sognati, agognati. Anche l’amore, quello che cercate da tempo, vi aprirà le sue braccia. I single non avranno più modo di lamentarsi, di dire che per loro la persona perfetta non esiste: imparerete che ciò che è perfetto lo è finché ci scalda il cuore e ci illumina gli occhi.

