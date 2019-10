Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per il vostro segno questa nuova settimana si apre con più di qualche problema a livello sentimentale. In generale non è un periodo indimenticabile sotto ogni punto di vista, per cui non è il momento per prendere iniziative e portare avanti progetti importanti. Anche perché altrimenti potreste rimanere molto delusi se i risultati non saranno quelli sperati. Arriveranno tempi migliori, anche sul lavoro.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 ottobre vi vede particolarmente passionali e dediti all’amore. Se vivete una storia di lungo corso, fatevi coccolare dal vostro partner e godetevi qualche momento in intimità: ne avete proprio bisogno. Sul lavoro le cose vanno meglio del previsto.

SAGITTARIO

Questa di oggi è una giornata davvero positiva, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per i single, nuovi incontri potrebbero rendervi particolarmente allegri. Se state cercando l’anima gemella, questo potrebbe essere il momento giusto per darsi da fare. Sul lavoro qualche problema da risolvere, ma non siate precipitosi e non fatevi prendere dall’ansia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo lunedì 21 ottobre secondo l’oroscopo di Paolo Fox è una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno, in cui quasi nulla sembra andare per il verso giusto. Siete particolarmente nervosi, e questo potrebbe causare qualche litigio e scontro nei rapporti con il partner. A livello lavorativo, non è questa la giornata adatta per prendere decisioni importanti.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 21 ottobre 2019 – dovete avere particolare cautela nei rapporti con il partner, per evitare inutili litigi. Una parola detta in un momento inopportuno, infatti, potrà avere conseguenze devastanti sulla coppia. Le cose miglioreranno nel prossimo mese, a novembre, soprattutto a livello lavorativo.

PESCI

Amici dei Pesci, secondo le stelle una giornata davvero positiva in amore. Tensioni e problemi, invece sul lavoro, a causa della posizione di Giove. Mantenete la calma e non agitatevi inutilmente: presto tutto si risolverà senza che neanche ve ne accorgiate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete delle stelle davvero favorevoli, soprattutto in amore. Chi è single può finalmente trovare l’amore.

