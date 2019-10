Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, una giornata non particolarmente positiva per il vostro segno quella di oggi lunedì 21 ottobre. Siete un po’ giù di morale e sottotono, e questo è evidente in tutto ciò che fate e nel modo in cui vi ponete con le persone che vi circondano. In amore, se una storia non funziona più, valutate se è il caso di voltare pagina.

TORO

Cari Toro, il quadro astrale sopra la vostra testa non è certo dei migliori. Vari segni infatti sono in opposizione e vi creano più di qualche fastidio a livello sentimentale. Se le cose non vanno bene, compreso il lavoro, forse è il caso di cambiare qualcosa. Determinati progetti vanno dunque rivisti, e forse dovreste cambiare strada.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Marte è in ottimo aspetto e vi favorisce in tutto ciò che fate. In questo modo si apriranno ottime prospettive per vivere una settimana da veri protagonisti. Siate pieni di voglia di fare ed energici, mettendo in pratica le idee che avete in cantiere. Dovete credere di più nelle vostre capacità.

CANCRO

Amici del Cancro, da tempo lavorate ad alcuni progetti ambiziosi, ma finora non avete mai avuto la forza e il coraggio di portarli a termine. Adesso, grazie a un quadro astrale favorevole, può essere arrivato il momento per realizzare i vostri obiettivi. Bene anche l’amore: favoriti incontri molti interessanti per chi vuole tornare ad innamorarsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, non siete pienamente soddisfatti di quello che state vivendo e vorreste cambiare più di qualche aspetto della vostra vita. In particolare il lavoro che fate non vi stimola più, la routine vi ha spento la passione, e quindi non rendete più come un tempo. Qualche problema anche a livello economico: non è il momento migliore per fare spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, giornata davvero positiva quella di oggi secondo le stelle: la settimana si apre infatti con la Luna nel segno, che vi influenza positivamente in tutti i progetti che avete in cantiere. Per questo si prevede una giornata serena e senza intoppi. Sul lavoro fatevi valere di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: quadro astrale davvero ottimo, grazie a Marte in aspetto positivo. Approfittatene sotto ogni punto di vista.

