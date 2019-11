Oroscopo Branko oggi 21 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi vi vede particolarmente arguti per quanto riguarda gli affari. Riuscirete a fiutare alcune ottime possibilità prima che lo facciano altri, il che vi farà avere dell’utile vantaggio. Giove-Venere, nel frattempo, rendono l’amore splendido e incoraggiano i single a buttarsi un po’ di più.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Vergine vi rende più maturi, prudenti, saggi. Avete passati dei giorni in cui sia l’amore che il lavoro vi hanno tolto parecchie energie e forse è il caso di pensare a una terapia di recupero: la salute ha risentito dello stress e vi invita al riposo assoluto.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro cielo è in cambiamento. Il Sole che entrerà nella giornata di domani in Sagittario, infatti, ha il potere di creare delle nuove e stimolanti intese, sia sentimentali che professionali. Certo, per vedere delle settimane davvero buone è necessario attendere dicembre, ma in fondo è proprio dietro l’angolo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Vergine è molto buona per gli affari e generosissima nei vostri confronti. È una sorta di scudo anti-stress che vi protegge dalle pressioni provenienti dal vostro ambito lavorativo, che vi invita alla distensione e all’ammorbidimento anche di certe rigidità caratteriali che si enfatizzano con la stanchezza.

Leone

Siete spensierati, allegri. Non vi capita troppo spesso di sentirvi così, cari Leone, quindi approfittate di questa giornata per risolvere alcune questioni familiari e magari passare del tempo felice con le persone che amate. Non dimenticatevi, però, di buttare un occhio anche ai vostri progetti di lungo corso.

Vergine

Siete molto stanchi e il motivo è relativo allo stile di vita che state portando avanti da qualche settimana a questa parte. Luna opposta a Nettuno, inoltre, incide negativamente sul vostro stato d’animo, ma non temete perché la fase è di passaggio e potrete presto prendervi una pausa.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko anche oggi sarà una giornata all’insegna degli impegni e delle responsabilità. Sono in tanti ad avere bisogno del vostro aiuto, a cercarvi e a domandarvi consigli e supporto. Qualche problemino per le relazioni interpersonali, soprattutto tra ex coniugi.

Scorpione

Cari Scorpione, le persone non fanno che definirvi elettrici in questi ultimi giorni ma in realtà la vostra è voglia di fare, eccitazione per l’impegno che avete deciso di mettere in nuovi progetti professionali. Siete cresciuti, avete compiuto un altro anno da poco e la fase del compleanno è sul finire. Siete più saggi, di una saggezza che vi servirà molto in quest’anno.

Sagittario

Qualche problemino fisico oggi per voi, cari Sagittario. Dovete fare molta attenzione ad eventuali intossicazioni alimentari, soprattutto se siete costretti a viaggiare per lavoro. L’amore? Non è un momento al top, avete delle questioni ancora aperte con qualche ex e questo non vi fa sentire spensierati nel conoscere nuove persone.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata in cui vorrete dare il massimo facendo quello che vi piace. Avete ritrovato una certa ambizione e spirito d’iniziativa e non vedete l’ora di dimostrare a tutti quello di cui siete capaci. In amore sarete felici di rincontrare qualcuno conosciuto la scorsa estate.

Acquario

Cari Acquario, vedete la vostra coppia un po’ “stanca”, ma non di amarsi, più che altro di pensare ad alcune questioni urgenti a livello economico. La spensieratezza farebbe vivere meglio il sentimento, ma certe difficoltà, si sa, fortificano il legame.

Pesci

Per l’oroscopo di Branko oggi, più che mai, dovreste evitare di stare a contatto con persone negative e pessimiste. È una fase in cui siete particolarmente “spugna” e assorbite empaticamente tutti i sentimenti di chi vi sta intorno. Se vi sentirete privi di energia fino all’arrivo del fine settimana saprete perché.

