Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi annuncia l’uscita di Marte dalla vostra orbita. Questa è un’ottima notizia per voi, visto che negli ultimi giorni avete risentito dell’influenza negativa di quel pianeta. Adesso potete dedicarvi con più entusiasmo alla vita di tutti i giorni e perché no, progettare anche il futuro.

TORO

Cari Toro, il cielo evolve e torna finalmente a sorridervi. In questo giovedì potrete fare molte cose che solo qualche giorno fa erano inimmaginabili. Un esempio? Divertirvi con gli amici senza pensare al lavoro, passare del tempo con il partner senza essere continuamente interrotti da qualcuno. Piccole conquiste che vi renderanno felici.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non vi sentite in gran forma. La giornata, infatti, inizierà con una cattiva notizia che finirà per minare il vostro entusiasmo. Sappiate, però, che nei prossimi giorni le stelle torneranno a sorridervi. Quindi sappiate aspettare con calma e pazienza il vostro momento. Sul lavoro arriva qualche miglioramento.

CANCRO

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dice che finalmente iniziate a vedere la luce quasi al termine di una settimana disastrosa. È stato il lavoro il vostro maggiore campo di battaglia: siete stati voi stessi a mettervi in difficoltà con qualche comportamento da rivedere. Ma l’importante è che avete capito l’errore: avrete l’occasione per rifarvi. Con gli interessi.

LEONE

Cari Leone, quanto nervosismo in questo giovedì. Sembra che tutti facciano il possibile per farvi arrabbiare. Il consiglio delle stelle è di cercare qualcosa – o qualcuno – su cui sfogare la vostra rabbia repressa e poi ricominciare con rinnovato entusiasmo. Non mancherà qualche problema economico. Forse è il caso di accettare l’aiuto della vostra famiglia.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avrete voglia di darvi da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Avete attraversato un periodo di appannamento, ma per fortuna siete riusciti a riprendervi in tempo anche grazie all’aiuto di una persona speciale. Sul lavoro, è un momento propizio per i cambiamenti, se ne sentite il bisogno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: le giornate di lunedì e martedì, le peggiori della vostra settimana, sembrano lontane anni luce. Godetevi appieno questo momento di grande fortuna.