Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, iniziate a sentire la stanchezza di questa settimana. In fondo è già giovedì e molti di voi fanno un lavoro davvero logorante. Per questo motivo, sarete giustificati se oggi non sarete concentrati al massimo sul posto di lavoro: tuttavia, state attenti ad alcuni colleghi, che potrebbero finire per tradirvi per invidia. Nel frattempo, cercate di far rientrare qualche discussione di troppo in amore.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una giornata di alti e bassi. Ultimamente, infatti, il vostro umore è parecchio ballerino: non vi sentite realizzati appieno sul lavoro, ma allo stesso tempo non potete fare a meno della vostra occupazione che vi dà un minimo di stabilità economica. Che fare? Le stelle vi invitano a resistere in attesa di tempi migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarete nervosi e anche parecchio stanchi oggi. Chi vi conosce bene saprà capire il momento, ma tutti gli altri potrebbero anche rimanerci male per alcuni vostri atteggiamenti. Le stelle vi invitano a limitare gli impegni di lavoro e gli incontri. Trovate il tempo per dedicarvi ai vostri hobby.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede molto impegnati nel lavoro, ma con la testa all’amore. Nonostante siate molto felici nella vostra occupazione, infatti, vi sentite troppo lontani dalla persona che amate e ogni giorno fate di tutto per colmare, in ogni modo, la distanza. Le stelle però vi annunciano poche novità in questa ultima parte dell’anno. Dovrete aspettare ancora.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avrete molto di cui sorridere. Soprattutto perché in amore, dopo un periodo di leggera crisi, tutto tornerà ad andare per il verso giusto. Se siete single, inoltre, sarete favoriti negli incontri, ma le stelle si raccomandano di non buttarvi subito in nuove avventure senza prendere prima qualche precauzione.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a evitare di entrare in discussioni che potrebbero nuocere alla vostra serenità. State infatti riprendendovi dopo un periodo di mancanza di stimoli: evitate di esporvi a dibattiti troppo dispendiosi dal punto di vista delle energie. Rimanete ancora un po’ in panchina.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Venere, Cupido e tutti gli angeli dell’amore si sono concentrati su di voi. Il risultato sarà una giornata ad alto tasso erotico: divertitevi.