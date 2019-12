Oroscopo Branko oggi 21 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 dicembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vede il vostro ottimismo alle stelle, supererete tutti gli ostacoli, ma non ammassateli uno dopo l’altro, affrontateli un po’ per volta. La Luna in Bilancia fino a mezzogiorno vi spinge a moderarvi in ambito domestico, siate diplomatici, non vi fa bene apparire come la pecora nera in ogni circostanza. Tanta emotività dalla vostra parte, da domani sarà anche più intensa a causa del Sole in Capricorno.

Toro

Cari Toro, avete ancora qualcosa da sistemare prima di Natale, attenzione al matrimonio messo in ginocchio dall’arrivo di Marte, Venere da ieri e la Luna che da oggi vi remano contro. Difendetevi con le unghie e con i denti da parenti invadenti, così riscoprirete anche il valore e l’importanza della famiglia, quella vera e non quella serpente.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko dovreste prestare attenzione a ciò che dite, come lo dite e a chi lo dite, soprattutto nell’ambiente di lavoro: anche le mura hanno le orecchie! Non provocate la concorrenza, reagite soltanto se provocati a vostra volta, da domani le stelle scrivono una nuova sceneggiatura per la vostra vita sentimentale: che film!

Cancro

Cari Cancro, l’autunno sta per finire con una Luna positiva, nel pomeriggio entra in Scorpione e promette fantasie d’amore. La vostra madrina celeste si unisce a Marte e sprona anche Venere, permettendovi di fare incontri interessanti.

Leone

Cari Leone, siete reduci da una separazione marcata, il cielo vi spinge ad affinare i legami di famiglia e a lasciar andare qualche rogna professionale. La Bilancia pende dalla parte economica, è previsto un importante successo lavorativo anche grazie a Mercurio. Da domani il Sole in Capricorno splenderà nel segno, peccato che la vostra vita sentimentale non sarà così luccicante.

Vergine

Cari Vergine, l’ultimo giorno d’autunno per voi significa l’ultimo raggio di Sole negativo, da domani si cambia pagina, entrando in Capricorno risplenderà nel vostro cielo, dove agiscono anche Giove, Plutone e Saturno. Questa mattina, secondo Branko, dovreste evitare gli impegni professionali, rimandate. Piuttosto girate per negozi, Natale si avvicina.

Bilancia

Cari Bilancia, avete ancora qualche problemino da risolvere. Secondo Branko, nonostante il passaggio di Giove in Sagittario, c’è ancora qualcosa da perfezionare, soprattutto in campo professionale. Da domani il Sole passa in Capricorno e vi permette di fare più chiarezza nella vostra vita.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko quest’oggi vede la Benedizione dell’ultima Luna (scherzando con il caro Johnny Depp, scorpioncino a sua volta). Arriva nel segno quest’ultima luna dell’anno, resterà con voi fino a lunedì sera, quindi avrete tempo per organizzarvi in casa. Non dimenticare il viaggio di fine anno.

Sagittario

Cari Sagittario, godetevi l’ultimo influsso del sole quest’anno. Il 2019 ha segnato una vostra crescita mentale ed emotiva, anche grazie all’influsso di Giove, ma da adesso si marcia con Mercurio. Dopo Natale, Marte spronerà la passione di coppia.

Capricorno

Cari Capricorno, arriva il solstizio d’inverno domani, ma le stelle inclinano e non vogliono prendere decisioni importanti. Riprendete in mano la vostra vita, proteggete chi volete bene, soprattutto grazie all’influenza di Saturno, Plutone, Giove, Urano, Nettuno e Marte.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi vedrà prendere un’altra strada che porterà verso altri ambienti, incontrerete nuove persone e da bravi viaggiatori quali siete vedrete che il 2020 inizierà alla grande. Puntate all’estero. Chi cerca l’amore dovrà aspettare l’Epifania: è vero che tutte le feste porta via, ma a voi la Befana regalerà passione nella calza.

Pesci

Cari Pesci, Branko sottolinea che c’è sempre del fuoco nel campo del successo, e ciò per voi significa che la guerra continua, ma è una cosa positiva, perché vuol dire che siete temuti. Mercurio negativo può fare molto poco, siete voi a vincere. Stasera Luna e Marte in Scorpione aprono il Natale del vostro amore.

