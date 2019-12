Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi arriva una giornata positiva, Venere non vi rema più contro e già da stasera potrete vivere appieno il vostro impulso d’amore. Siete pronti a ricominciare da capo e a riguadagnare la fiducia della persona amata. Approfittate dell’ondata di energia per organizzare un weekend all’insegna dell’amore, recupererete il terreno perduto e rimedierete al nervosismo della settimana. L’unica nota che stona riguarda Saturno e Giove dissonanti.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vede una giornata che procede a rilento, parte in modo promettente ma nel pomeriggio subirà una battuta d’arresto, perché? Siete stanchi, vi trascinate questa stanchezza sulle spalle da un’intera settimana, non fatevi prendere dal nervosismo e controllate le parole, è importante evitare discussioni in questo periodo delicato. Chi sta aspettando un riscontro sul lavoro, dovrà mettere in conto qualche giorno di ritardo.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vedrà felici grazie all’amore. Chi deve risolvere alcune questioni di cuore dovrà approfittare della positività della giornata per appianare il risentimento, mentre se la persona di vostro interesse ha messo delle distanze fisiche e mentali vorrà dire che ci sarà bisogno di fare un passo indietro.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è magnanimo con il vostro segno, sarete in grado di sviluppare una nuova idea e di portare dei cambiamenti interessanti nella vostra vita, proprio adesso che si avvicina l’anno nuovo. Cercate di essere più ottimisti, a breve partirà una nuova fase. L’amore vi spinge a essere più presenti.

LEONE

Cari Leone, attenzione al vostro modo di porvi. Questa sarà una giornata agitata, sarete troppo nervosi per poter parlare civilmente con le persone, avvertite una forte pressione e questo non vi piace. Lo stress vi allontana anche dall’amore, non dovreste esagerare o vi ritroverete con il doppio dei problemi. Prendetevi cura anche del vostro fisico.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sottolinea qualche problema a livello finanziario, c’è qualcosa che non vi torna e le risposte tardano ad arrivare, a breve potrebbero esserci tuttavia sblocchi importanti per la vostra professione. Evitate di trascurare l’amore in questo periodo importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: questa sarà la giornata ideale per risolvere vecchi rancori.

