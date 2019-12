Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, questa sarà una giornata positiva per voi. Potrete finalmente dare maggiore spazio al relax e al divertimento, evitate di circondarvi di cattivi pensieri, avete bisogno soltanto di svagarvi. Ovviamente tenete conto della vostra realtà economica prima di compiere qualche passo falso, divertirsi sì ma responsabilmente. L’amore procede piatto, lungo la sua strada, non ci saranno particolari scossoni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questa secondo Paolo Fox sarà una giornata positiva per voi, i pianeti sono dalla vostra parte e aumentano la passione. Approfittate del weekend fortunato per stupire il vostro partner, organizzate qualcosa di carino per farvi perdonare qualche dimenticanza passata. Questo potrebbe essere il vostro periodo fortunato in amore per concludere al meglio l’anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, a breve entrerete in una fase di cambiamento, complici anche le stelle che sottolineano la vostra insoddisfazione professionale, non abbiate paura di mettervi in gioco e non tiratevi indietro. Ci sono successi all’orizzonte per il vostro segno, non lasciatevi scoraggiare da qualche ostacolo. L’amore non ha pianeti opposti, ciò significa che potrete valutare qualche progetto importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sabato positivo in arrivo per voi. Secondo Paolo Fox, vi sentite forti e tranquilli. Certo non tutto è di vostro gradimento, ma sapete scendere a compromessi. In amore state attraversando un periodo difficile, ma le stelle vi aiuteranno a rimediare, potrete risolvere qualche faccenda lasciata in sospeso con il giusto approccio.

ACQUARIO

Cari Acquario, non sarà una giornata piacevole per voi secondo Paolo Fox. Fate attenzione a quello che dite, in amore ci vuole prudenza. Riflettete bene prima di parlare e agire, dovete ritrovare la serenità e ogni passo conta. Ultimamente avvertite una punta di noia nel vostro rapporto sentimentale, o forse è delusione? Parlatene insieme.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox conclude con il vostro segno. Questa sarà una giornata importante per l’amore, date spazio ai sentimenti e circondatevi delle persone che vi vogliono bene, siete in carenza d’affetto. Le stelle aiutano il vostro fascino, siete pronti a fare colpo. Tra oggi e domani potrete riscoprire la passione assopita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: sarà una giornata positiva per voi, i pianeti sono dalla vostra parte, cresce la passione.

