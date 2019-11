Oroscopo Branko oggi 20 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, si apre per il vostro segno un periodo d’oro, che vi accompagnerà fino a dicembre. Al top in particolare i sentimenti: aspettatevi giornate ricche di passione ed eros, da trascorrere con il vostro partner o in cerca di nuove avventure se siete single. Sul lavoro sarete particolarmente ambiziosi e vogliosi di fare. Cercate però di non essere impulsivi e meditare bene le decisioni da prendere.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko è una giornata in cui riuscirete a risolvere problemi relativi alla vostra casa, come una compravendita, un trasferimento o nuove attività. La Luna in Vergine vi spinge a fare cose nuove e lanciarvi in avventure stimolanti: amate di nuovo, trovate un partner, tuffatevi nei sentimenti. Presto la vita potrebbe cambiare anche per voi e il vostro segno.

Gemelli

Cari Gemelli, un po’ per tradizione, siete un segno instabile e mutevole, capace di cambiare idee e umore nel giro di pochi minuti. In questo periodo questa caratteristica del vostro carattere sarà ulteriormente accentuata. La Luna è in posizione difficile per quanto riguarda la famiglia, del tutto assente nel lavoro. Siete particolarmente nervosi e frettolosi: cercate di fare le cose con più calma.

Cancro

Cari Cancro, una giornata quasi perfetta per il vostro segno. Ottime novità sul lavoro: sarete favoriti se dovrete affrontare dei colloqui. Per chi ha già un impiego, possibili promozioni in arrivo. Bene anche l’aspetto economico, con nuove entrate. Per i single previsti nuovi amori. Che volete di più?

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Giornata negativa in amore secondo l’oroscopo di Branko. In alcuni casi si dice “poteva andare peggio, poteva piovere”. Ecco, fate conto che in questo momento sta diluviando. Tra pochi giorni riuscirete a ritrovare la serenità perduta, per cui non disperate. Mantenete la calma e provate a chiarirvi con il partner se ci sono state discussioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

In amore potreste vivere dei litigi e momenti di tensione a causa della vostra eccessiva gelosia e possessività nei confronti del partner. Cercate di non perdervi in piccolezze e concentratevi invece sulle questioni più serie, come ad esempio eventuali problemi finanziari. La Luna, ottima sul lavoro, vi favorisce anche per quanto riguarda l’amore. Potreste fare incontri positivi durante un viaggio.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko avete una gran voglia di tornare ad amare e trovare la persona giusta per voi, che sappia capirvi e accettarvi per come siete. Non nascondete questo bisogno, però non dovete neppure essere frettolosi e accontentarvi del primo che passa. Fate un’attenta selezione, anche a costo di aspettare un po’ di più. Venere e Giove favorevoli vi proteggono.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in Vergine favorisce nuovi contatti e nuovi amori, per cui approfittatene e fatevi avanti con ottimismo, se c’è una persona che vi piace. Le cose, in ogni campo della vostra vita, finalmente migliorano e presto raggiungerete la felicità che meritate. Non siate comunque frettolosi e usate il tatto necessario.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Il vostro compleanno si avvicina, e come sempre siete un po’ agitati. Cercate di mantenere la calma, perché il vostro mese sta per iniziare. La Luna in Vergine porta qualche piccolo acciacco e problema fisico, come un malanno di stagione p un mal di testa. Resistete, perché il weekend è ancora lontano. Impegnatevi di più in amore.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi mercoledì 20 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 20 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 20 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko Saturno dalla vostra parte vi permetterà di fare grandi conquiste in amore, grazie ad un quadro astrale positivo con Marte in Scorpione, Plutone e Urano e Nettuno. Insomma, praticamente tutti i pianeti positivi. Non male, vero? L’accoppiata Luna-Vergine favorisce nuovi viaggi e conquiste materiali.

Acquario

Cari Acquario, avete una grande memoria, soprattutto quando si tratta di torti che avere subito e che dovete sopportare. Non siate troppo vendicativi, ma pensate che ci sono state persone importanti che vi sono state vicine nei momenti difficili della vostra vita. Giornate fortunate, con Venere e Giove dal Sagittario che mandano i loro influssi positivi.

Pesci

Per l’oroscopo di Branko avete una grande competizione e smania di successo. Siete disposti a tutto pur di ottenere i vostri obiettivi e non avete paura a mettervi contro chi prova a mettervi il bastone fra le ruote. Insomma, specie in questi giorni avete un gran gusto e voglia di vendetta. Bene il lavoro grazie al Sole in Sagittario.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci