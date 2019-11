Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di lavorare molto sull’autostima. Spesso riuscite ad avvicinarsi moltissimo ai vostri obiettivi, salvo poi crollare per mancanza di fiducia in voi stessi. Adesso è il momento di invertire la rotta. Fatelo anche con l’aiuto del partner: niente più delle parole di chi vi ama può risollevare il vostro morale.

TORO

Cari Toro, la vostra settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Sentite però che finalmente da oggi le energie torneranno e con esse anche la voglia di affrontare i contrattempi quotidiani con il sorriso sulla bocca. In questa giornata, provate a passare del tempo con la vostra famiglia, soprattutto se qualcuno non sta molto bene. Starà a voi tentare di far sorridere tutti, facendo dimenticare i problemi per qualche ora.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è arrivato il momento per voi di guardare al futuro. Siete riusciti infatti a liberarvi di alcune zavorre che vi facevano solo stare male. Ora sta a voi riscrivere il vostro destino, finalmente senza nessuno che provi a farlo al posto vostro. Un po’ di paura è naturale, ma seguite il vostro istinto.

CANCRO

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dice che in questo mercoledì non sarete indenni da accese discussioni di lavoro. Ci sono alcuni colleghi con i quali, per voi, è impossibile trovarsi d’accordo. Che fare? Purtroppo bisogna sempre scendere a compromessi, per evitare problemi più grossi. Nel frattempo, non trascurate l’amore, anche perché il partner si sente un po’ accantonato nell’ultimo periodo.

LEONE

Cari Leone, avete il vento in poppa per quel che riguarda l’amore. Se siete single e qualcuno vi fa battere forte il cuore, è il momento di dichiararvi senza remore. Inutile temporeggiare, il rischio è che qualcuno porti via la persona che amate prima che voi possiate fare il primo passo. Fatevi coraggio. Sul lavoro invece è una fase di transizione. Arriveranno tempi migliori.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potete finalmente tornare a sorridere. Vi siete messi alle spalle qualche problemino fisico, anche se erano soprattutto le relazioni a crearvi problemi. Molti di voi hanno avuto un bel chiarimento con il partner, altri invece hanno ricevuto buone notizie dal punto di vista economico. In ogni caso, godetevi la giornata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine, che torna finalmente tra i protagonisti dello zodiaco dopo una prima parte di settimana decisamente al di sotto delle aspettative. Siete il segno del giorno.