Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa giornata sentirete le forze mancarvi, soprattutto perché Saturno deciderà di fare una strenua opposizione al vostro segno. Ma voi non datevi per vinti: cercate di reagire preservando le energie per ciò che conta davvero. Nelle amicizie, non abbiate paura di tagliare i rami secchi. E se siete single, provate a divertirvi senza pensare ai problemi quotidiani.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà un mercoledì di grandi riflessioni. Siete alle prese con i soliti problemi economici: siete stufi di dover contare sempre sull’aiuto degli altri e vorreste tanto provare a realizzarvi. Purtroppo in questa fase le stelle hanno deciso di non sorridervi: ma continuate a essere ottimisti per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state entrando nella fase della vostra vita in cui un cambiamento è necessario. Alcuni di voi stanno finalmente raggiungendo quella maturità necessaria per capire cosa conta davvero. Altri, invece, pur continuando a volersi divertire, hanno capito a cosa devono dare priorità. E avere le idee chiare è la cosa più bella del mondo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox promette grosse novità sul lavoro. Forse, finalmente, quell’annuncio che aspettavate da tanto sta per diventare realtà. Nell’attesa, continuate a impegnarvi al massimo come sempre. Nessuno potrà criticarvi e questo è già un grande passo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi sentite un po’ meglio rispetto ai giorni scorsi. Il motivo? Avete capito che è inutile avere troppi pensieri per la testa, o troppi impegni. Meglio l’ordine, sia mentale che nella vita quotidiana. Se siete in coppia, cercate di recuperare il terreno perduto con il partner, che ultimamente si è sentito parecchio trascurato.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede parecchio nervosi. Avete avuto una discussione accesa con una persona importante e quindi adesso non riuscite a concentrarvi sul resto. Ci sarà un calo sul lavoro che potrebbe portare anche a qualche rimprovero. Il consiglio delle stelle è di circondarvi di persone allegre e che vi possano fare del bene.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente iniziate a capire cosa conta davvero per voi e lavorate solo in quella direzione, senza sprecare energie in altro. Vi sentite in forma e in questo mercoledì riuscirete in tutti i vostri obiettivi.