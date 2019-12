Oroscopo Branko oggi 20 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, grandi novità in amore per il vostro segno, ma in generale vivete un periodo positivo e fortunato anche sul fronte lavorativo, grazie alla protezione delle stelle. Le vacanze di Natale si avvicinano, ma voi non mollate nulla e terrete strette le collaborazioni e i rapporti professionali. Attenti perché la Luna in opposizione potrebbe farvi perdere la pazienza. Dedicate il weekend all’amore.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko vi invita a spingere ulteriormente sul lavoro, sugli affari e sulla famiglia. D’altronde tutto questo autunno vi ha visto protagonisti in ambito professionale, ma questo non vuol dire che dovete trascurare l’amore e gli affetti. Chi è single potrebbe avere voglia di dedicarsi a nuove avventure, anche soltanto passionali e occasionali.

Gemelli

Cari Gemelli, questo giovedì 20 dicembre vi vede influenzati dalla Luna e soprattutto da Venere, in Acquario fino al 16 gennaio. Tanto amore e passione in questi ultimi giorni del 2019, con Marte positivo in Scorpione. Possibile qualche acciacco fisico, prendetevi cura di voi stessi. Occhio inoltre a non spendere oltre il dovuto.

Cancro

Cari amici del Cancro, vi sentite un po’ appesantiti dal punto di vista fisico, perché quando siete giù di morale o avete problemi da risolvere tendete a mangiare più del dovuto. Rimettetevi in forma, anche se non è facile farlo proprio sotto le feste. Giorni impegnativi sul lavoro. Amate essere al centro dell’attenzione e che si parli di voi. Bene l’amore grazie alla protezione di Marte.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko si apre per voi un periodo non molto fortunato, che coincide con l’arrivo dell’inverno da domenica 22. Già da oggi però le cose non si mettono benissimo, con Venere in transito in Acquario, opposta a Leone. Possibili tensioni sul posto di lavoro con i vostri colleghi, c’è chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

Vergine

Cari Vergine, attenzione massima sul fronte degli investimenti, perché potreste prendere qualche cantonata o venire raggirati. Aprite bene gli occhi e non fatevi fregare. Mercurio in Sagittario peggiora un quadro astrale per il resto molto positivo. In generale inizia infatti un periodo molto positivo, e le cose miglioreranno con l’arrivo del 2020.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 20 dicembre, con la Luna nel segno, ha un aspetto davvero positivo con Sole e Mercurio in Sagittario. Approfittatene perché un quadro astrale così positivo è davvero raro. Venere in Acquario, inoltre, prevede grandi novità in amore. Chi è single potrebbe approfittarne per fare nuove conoscenze e incontri. Ottime opportunità di affari.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata all’insegna della sensualità per il vostro segno. Tutti i vostri amanti e presunti partner cadranno ai vostri piedi, per cui si prevede un periodo di grande passione. I single possono approfittarne per fare esperienze, anche occasionali. I coniugi possono approfittarne per riaccendere l’eros.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi avete ancora e fino al 29 di questo mese Mercurio nel segno, che si lega a un’ottima Venere in Acquario. Questo nuovo quadro astrale favorisce gli affari, le amicizie, il lavoro, ma anche la voglia di giocare e divertirsi in amore. Se siete in cerca dell’anima gemella, datevi da fare. Aspettate qualche giorno se dovete portare a termine affari finanziari.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – venerdì 20 dicembre – vede uscire dal vostro cielo Venere, e questo è un cambiamento che si farà sentire, visto che al tempo stesso la Luna è negativa. Possibili discussioni con i colleghi e in generale tensione all’interno dell’ambito lavorativo. L’inverno, in partenza da domenica, si apre sotto i migliori auspici. Approfittatene per curare l’amore e l’amicizia.

Acquario

Cari Acquario, la Luna in Bilancia vi porterà grandi novità e fortune a livello professionale, grazie anche all’ingresso di Venere in Acquario. Potrete vivere quindi un autunno da assoluti protagonisti, con ottime opportunità per il futuro. Mercurio, in aspetto con Nettuno, è sinonimo di successo.

Pesci

Cari Pesci, possibili insidie a livello finanziario per il vostro segno. La Luna in Bilancia favorisce infatti investimenti, opportunità di guadagno e successo a livello lavorativo. Approfittatene soprattutto se volete dare una svolta alla vostra carriera. Attenti però a possibili brogli o a chi cercherà di mettervi il bastone fra le ruote. I fidanzati storici potrebbero fare un passo in avanti importante come il matrimonio.

