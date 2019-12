Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di questo venerdì secondo Paolo Fox vedrà protagonista la Luna, che entra nel vostro segno e porta con sé una ricca dose di fortuna. Sfruttate appieno quest’influsso positivo per conoscere nuove persone, divertirti e dimenticare i problemi del lavoro. Le storie nate da poco procedono bene, non pensate negativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna entrerà nel vostro segno da domani, intanto preparatevi a un importante fine settimana. Chi è single dovrà partecipare a una maggiore vita mondana, feste di natale magari o andare in palestra. Circondatevi di persone nuove ma soprattutto positive. Venere non vi aiuta a gestire i problemi del quotidiano, rischiate di rovinare quello che di bello avete nella vita. Non siate troppo diffidenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, saranno giornate interessanti per voi dal punto di vista professionale, già a partire dal sabato Giove cambia segno, negli ultimi mesi non è stato gentile nei vostri confronti, ma finalmente arriverà una ventata d’aria fresca e potrete riconquistare la fiducia dei vostri cari.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di rallentare. Siete entrati in una fase malinconica, il mese di novembre non è stato facile, ma adesso avete diversi progetti tra le mani, non lasciatevi prendere dal nervosismo. Da sabato andrà meglio, in amore potrebbe esserci qualche screzio, non prendete decisioni affrettate.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, affrontate le situazioni che vi calzano ormai scomode, programmate due giorni all’insegna del relax con l’avanzare del weekend, avete bisogno di distendere i nervi. Chi ha un lavoro che reputa importante riceverà delle conferme. In vista del nuovo anno, arriverà un colpo di scena.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 22 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, sabato 21 dicembre 2019: le previsioni segno per segno

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox denota una giornata importante per gli innamorati. Sarà un weekend interessante da sfruttare appieno. Lo scorso mese avete ricevuto qualche batosta d’amore, ma siete entrati in fase di recupero e niente potrà fermarvi. Le coppie che si vogliono bene da tempo invece vorranno fare il passo decisivo.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Il weekend apre le porte a delle novità inattese, Giove finalmente cambia segno e influsso, arrivano buone notizie.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE