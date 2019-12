Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata d’allarme. Avete un carico di stress allucinante sulle spalle, dovreste rallentare la corsa altrimenti saranno guai. Le coppie che hanno vissuto momenti di crisi dovranno essere prudenti, siate positivi e vedrete che tutto si aggiusterà. Non create caos, è il momento di sfoderare un’innata pazienza.

TORO

Cari Toro, sfruttate questo venerdì prima di Natale per farvi coraggio e parlare di quello che ormai non va più. Il lavoro sicuramente occupa la gran parte dei vostri pensieri, state affrontando dei cambiamenti a tratti spiacevoli, ma in amore finalmente potrete contare su una giornata positiva. Chi ha avuto problemi di coppia non dovrebbe rimandare le discussioni al domani, anche perché il weekend si prospetta piuttosto impegnativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vede le stelle positive nel vostro segno fino alle prossime 48 ore, quindi mai dire mai. Il weekend sarà interessante per voi, non pensate più alle discussioni passate, lasciate da parte i rancori e avvicinatevi alle persone che volete bene. Chi sta cercando l’anima gemella sarà appoggiato dalle stelle. Occhio alle spese, ultimamente ce ne sono state troppe.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro umore sarà molto volubile in questa giornata di dicembre. Siete affaticati, potreste cadere facilmente nel tranello dell’ira e dare vita a una forte discussione che vi tormenterà nel weekend. Discussioni anche sul fronte lavorativo, non soltanto sentimentale. Imparate a farvi scivolare di dosso le piccolezze, resistete fino a sabato, le stelle poi diventeranno positive e vi aiuteranno ad affrontare le sfide d’amore con più ardore.

LEONE

Leone, avete stelle importanti dalla vostra parte, peccato che in amore insorgono delle forti perplessità che non vi permettono di godere appieno dello spirito natalizio. In molti attendono novità, anche dal fronte lavorativo, e questo limbo vi mette in stato d’allerta. Sono favoriti gli incontri professionali, anche nel weekend.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox la Luna vi aiuterà quest’oggi a recuperare il vostro benessere psicofisico. Se da poco avete avviato un’attività o avete investito nella vostra professione, potrete raccoglierne i frutti, bisogna soltanto essere pazienti. Possibilità interessanti anche per i nuovi amori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Gemelli. La settimana terminerà alla grande, dimenticate i problemi che vi hanno accompagnato finora. Favoriti anche gli incontri occasionali.

