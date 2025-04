Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, questa Pasqua sarà per voi una rinascita. In questo fine settimana, potrebbero esserci cambiamenti drastici che modificano la vostra vita. Il desiderio di distinguervi dagli altri prevarrà. Potreste iniziare un’avventura che illuminerà la vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete allargare i vostri punti di vista e adattarvi ai cambiamenti. Mantenete la vostra calma prima di scegliere la strada da percorrere. Siete molto gentili in amore, ma soprattutto sinceri.

Gemelli

Cari Gemelli, siate fermi e comprensivi allo stesso tempo. Un pizzico di equilibrio renderà tutto perfetto in famiglia. Le vostre proposte potrebbero non essere ben accolte in famiglia e gettare il seme della discordia. La vostra seduttività sarà direttamente proporzionale alla vostra sensibilità e al vostro erotismo.

Cancro

Cari Cancro, pur essendo sulla strada giusta, in questo fine settimana dovreste capire dove atterrerete. Giornate favorevole per raggiungere un accordo sul lavoro, il vostro potere di persuasione è molto forte. Ascoltate il vostro intuito. Se non volete rompere proprio a Pasqua, chiedete al vostro partner un po’ di comprensione e in cambio dategli una grande dose di gentilezza e amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 aprile 2025), la vostra immaginazione è in piena attività e la Pasqua potrebbe essere impegnativa. Alcune promesse sono state spazzate via dal vento e altre le avete infrante. Ora dovrete fare i conti. Siete stati molto ingenui.

Vergine

Cari Vergine, se i vostri parenti sono coinvolti in problemi burocratici o legali, potreste riuscire a risolverli e ne parlerete durante il pranzo di Pasqua. La vostra vita sentimentale, familiare o coniugale sarà influenzata da qualcosa di noiosamente monotono in questo fine settimana. Si tratterà di una situazione temporanea.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo weekend vi arriveranno gli auguri di Pasqua da una vecchia fiamma. Rispondete con gentilezza, ma non andate oltre. Grazie alla vostra intelligenza e saggezza, saprete approfittare degli enormi e propizi cambiamenti che vi attendono. La vostra energia è insolitamente alta e questo è il momento di offrire del sano tempo libero alla vostra famiglia. Se il vostro partner sta passando un brutto periodo, parlateci e aiutatelo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non mangiate troppo a Pasqua e, in generale, in questo weekend. Non sarete in grande forma. I vostri recenti problemi lavoratici ed economici saranno al centro dei vostri pensieri in questo fine settimana. La vostra frustrazione si ripercuoterà sulla vita sentimentale e il partner non vi darà una seconda possibilità.

Sagittario

Cari Sagittario, sarete sorpresi da un invito ad una festa originale e misteriosa nel weekend. Prestate attenzione al vostro aspetto, vi sentirete giudicati. Il vostro partner potrebbe essere un po’ triste o nervoso, ma non arrabbiatevi, rassicuratelo con la vostra solita gentilezza e comprensione. Un atteggiamento aperto nei confronti delle novità vi garantirà un successo che va oltre i vostri sogni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cercate di non essere critici nelle conversazioni a Pasqua e imparate ad ascoltare la voce della ragione. Questo farà bene a voi e alle persone che avrete di fronte nel fine settimana. Vi sentirete produttivi e ottimisti e potrete permettervi qualche lusso, ma sappiate che vi sentirete giudicati per il modo in cui gestite le vostre finanze. Questo è un periodo in cui c’è molta incertezza nelle relazioni sentimentali, in cui c’è bisogno di chiarezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 aprile 2025), dovreste cambiare tattica per perdonare gli errori degli altri, perché le solite non funzionano. È meglio pensare prima di agire. Concentratevi sul vostro lavoro. Il partner è impegnato e sarà senza dubbio poco rilassato in questo weekend. La vita amorosa sarà serena solo se siete single.

Pesci

Cari Pesci, se avete questioni legali o finanziarie irrisolte, risolvetele una per una. Se le lasciate ristagnare, si trasformeranno in problemi più grandi. Siete pazienti fine settimana. Le decisioni vanno prese con calma e sicurezza, non sopportate la fretta. A Pasqua rilassatevi. In coppia risolverete tutti i problemi, per quanto difficili possano essere.