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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 14 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire: una situazione nasconde più di quanto sembri. In amore, una parola detta con calma può evitare tensioni.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma fertile. Nel lavoro piccoli progressi portano sicurezza. In amore cercate profondità e continuità: non volete più superficialità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti. In amore, però, serve chiarezza: non lasciate spazio a dubbi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro mantenete la calma. In amore, momento ideale per aprirsi e rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete distinguervi. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore, un chiarimento può riportare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni intense da condividere.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore serve più presenza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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