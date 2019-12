Oroscopo Branko oggi 2 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, ci sono questioni di ordine pratico ancora da risolvere, e finalmente otterrete importanti risposte perché avete la Luna e il Sole dalla vostra parte, per cui ci si attendono ottime risposte. Venere invece non è più dalla vostra parte, ma in amore avrete comunque la protezione di Marte. In generale, una giornata un po’ sottotono.

Toro

Cari amici del Toro, Luna piuttosto negativa per il vostro segno, che vi potrebbe causare qualche disguido e tensione con le persone che frequentate di più. Riuscirete a risolvere qualche disguido con i vostri familiari, specie i fratelli, ma la situazione migliora in serata, con Giove che si insedia in Capricorno. Preparatevi ad un 2020 ricco di grandi novità.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Acquario porterà presto ottimi risultati in tutti i campi del vostro essere. Aumenta in particolare la vostra influenza e il vostro carisma sulle persone che vi circondano. Impegnatevi maggiormente sul lavoro e siate professionali, così otterrete presto grandi soddisfazioni anche di natura finanziaria. Non trascurate la famiglia e i figli.

Cancro

Cari amici del Cancro, oggi Giove entra in Capricorno e questo per voi avrà una grandissima influenza. Sarà infatti un’importante stimolo per fare bene in ogni campo della vostra vita, dal lavoro alla famiglia, passando ovviamente per l’amore. Se ci sono però dei rapporti che non vi soddisfano più, forse è il caso di troncarli per sempre o parlarci per ridiscuterli. Ci vuole pazienza, Natale è ancora lontano.

Leone

Cari Leone, la nuova influenza di Giove, che entra in Capricorno, porta grandi novità, soprattutto in amore. Sarete infatti meno sognanti e con la testa fra le nuvole e più pragmatici. Questo sarà assolutamente un bene, perché vi permetterà di essere più razionali anche sul lavoro, e ottenere maggiori guadagni. Fatevi affiancare da validi collaboratori. Siete un po’ giù fisicamente, a causa della Luna incerta.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovreste fare una grande festa, per l’arrivo dopo anni di Giove in Capricorno. Più di qualunque altro segno, sarete proprio voi a beneficiare di questa particolarissima congiunzione astrale. Otterrete grandi soddisfazioni, ma dovete imparare a pretendere di più da chi vi circonda: figli e colleghi su tutti. Bene l’amore: i single potranno fare nuovi incontri.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, se vi siete sposati da poco o state affrontando una nuova relazione o convivenza, fate attenzione perché potrebbero nascere discussioni con il vostro partner. Possibili tensioni anche per le coppie storiche, magari per decisioni importanti da prendere riguardo ai figli. Per fortuna risolverete subito eventuali discussioni grazie alla Luna in Acquario.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko non siete per natura delle persone particolarmente romantiche. Eppure dovreste darvi maggiormente alla passione e alla dolcezza, soprattutto se avete un partner. L’influenza positiva di Nettuno, infatti, vi renderà delle persone felici. La Luna nel campo della famiglia vi invita ad essere più critici, soprattutto nei rapporti familiari. Bene il lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete dire addio a Giove, che lascia il vostro segno. Eppure non tutto è perduto, anzi il sogno prosegue, e anche il successo che ne deriva. Luna positiva nel campo della famiglia: se avete commesso degli errori, sappiateli riconoscere. Confrontatevi con il partner per chiarire eventuali discussioni.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Marte in Scorpione vi rende particolarmente passionali e con una carica erotica da fare invidia a chiunque. Approfittatene perché invece dal 2020 il pianeta rosso non sarà più così favorevole. Giove arriva nel vostro segno e vi garantirà tanta fortuna fino a metà mese. La congiunzione con Saturno, poi, mancava da decenni.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi vi ricorda che avete la Luna nel segno, per cui si prevedono grandi cose per voi. Tra l’altro si tratta di una congiunzione astrale che tornerà anche a fine anno, con in più il positivo transito di Mercurio e Venere. Il 2019 si chiude dunque al top, anche dal punto di vista finanziario e professionale. Attenti però a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

Pesci

Cari Pesci, la Luna di dicembre vi influenza positivamente dal punto di vista della carriera o dello studio, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Tanta fortuna e amore dunque per il vostro segno. Chiudete il 2019 al meglio, con la Luna nel segno, ma attenti a qualche acciacco dal punto di vista della salute.

