Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

La settimana si apre non troppo bene per i Bilancia che avranno Venere contraria. Previsto qualche problema in amore: avete poca pazienza, anche se a voi questo non sembra un difetto. Se siete single, cercate di aprirvi di più: è il momento giusto per guardare con occhi diversi nei confronti dell’amore. Avete la Luna a vostro favore, questo vi aiuta in ambito lavorativo.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, per gli Scorpione si prospetta una giornata sottotono e nervosa sopratutto in ambito lavorativo. Prima di parlare contate fino a 100, meglio evitare di dire impulsivamente quello che pensate, potreste poi pentirvene. In amore serata non al top, andrà meglio a partire da mercoledì.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox, oggi (ma non solo) siete in una fase di rilancio personale, in cui le relazioni funzionano meglio rispetto al passato. Riuscite a capire e farvi capire meglio. Adesso dipende solo da voi decidere quali sono i rapporti, intesi come amicizie, amori, conoscenze, collaborazioni, da portare avanti o da tagliare definitivamente, per farvi stare bene.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata un po’ nervosa per i Capricorno: il consiglio è di farvi scivolare le cose addosso e di mantenere la calma specialmente nelle questioni che riguardano il lavoro.

ACQUARIO

Quella di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, sarà una giornata positiva grazie alla Luna per gli Acquario. Adesso finalmente potrete agire per ottenere risultati in ambito lavorativo, per migliorare il vostro stato economico, per avanzare nella carriera, per siglare nuove intese. Anche in amore si muove qualcosa.

PESCI

Giornata positiva anche per i nati sotto il segno dei Pesci, contraddistinta da una piacevole allegria e da tanta fantasia: sfruttatela per dei bei momenti da passare con il partner, l’amore ne gioverà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario che finalmente vedrà muoversi qualcosa in ambito lavorativo/carriera. Cari Acquario, è arrivato il vostro momento.

