Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, si prospetta una giornata positiva. Durante la giornata di oggi, lunedì, riuscirete a tirare il fiato dopo un weekend in cui potrebbero esserci state delle tensioni o discussioni con qualcuno, o quantomeno qualcosa che non è andato proprio come volevate voi. In amore è possibile recuperare.

TORO

Per i Toro si prospetta un lunedì 2 dicembre 2019 un po’ sottotono, in cui sarebbe meglio evitare rischi di ogni genere. Evitate di fare richieste, meglio attendere un paio di giorni: da mercoledì le stelle saranno più favorevoli e le possibilità di avere risposte positive saranno maggiori.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi (2 dicembre 2019) sarà una giornata positiva grazie all’ottimo influsso della Luna per i Gemelli. Durante la giornata potrete ottenere dei buoni risultati sul lavoro, ma anche l’amore volge al meglio, specie in serata. Avete accanto la persona giusta? È arrivato il momento di fare qualche progetto…

CANCRO

Oggi sarà una giornata positiva per i Cancro, migliore rispetto al fine settimana, che è stato un po’ faticoso o complicato. Adesso le relazioni interpersonali sono migliori, siete più disponibile e aperti al dialogo. Sul lavoro programmate le cose da fare da qui a breve.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, sarà una giornata un po’ nervosa e agitata. Cercate di non essere aggressivi nei confronti di chi vi sta attorno. Meglio restare calmi e prendere tempo per qualsiasi tipo di decisione voi dobbiate prendere, sopratutto se c’è da firmare un contratto o un accordo.

VERGINE

Vergine, l’amore sarà protagonista di questo lunedì, specialmente in serata, quindi approfittane: non restate chiusi in casa… Per quanto riguarda il lavoro, chi ha contatti con altri luoghi, altre città, è favorito, potrebbero esserci delle buone occasioni che vanno colte al volo.

