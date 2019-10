Oroscopo Branko oggi 18 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 18 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, quest’oggi Branko vede la Luna calante nel segno che vi precede e porta con sé anche un periodo complicato della vostra carriera. L’ultimo quarto opposto alla Vergine forma un trigono positivo e importante per il vostro successo professionale. Avete tutte le carte in tavola per programmare al meglio l’immediato futuro. All’amore per fortuna ci pensa Giove.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la luna ultimo quarto a vostro favore mette un punto alla fase invernale-primaverile della vostra professione, una conclusione che potrebbe essere simbolica, ma dovete già iniziare a pensare a cosa volete fare nelle prossime stagioni. L’importante è avere sempre la risposta pronta per la concorrenza, ad alcuni sarà rimasto un nodo in gola con la Luna in Venere, ma Urano corre in vostro soccorso e vi aiuta a mandarlo giù.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna più forte di ieri che figura accanto a Nettuno e che potrebbe aumentare qualche fastidio nella salute, non accanitevi troppo sulle cose che fate, viaggiate alla leggera e concedetevi del tempo per analizzare quello che vi circonda, soprattutto l’aspetto professionale. In questo periodo il problema più grande è proprio il lavoro, o meglio le persone a lavoro: occhi aperti su colleghi, ex collaboratori, superiori e avvocati.

Cancro

Cari amici del Cancro, siete in netta ripresa per fortuna, favoriti i nuovi inizi dalla Luna ultimo quarto in Pesci che sprona le iniziative che coinvolgono anche altre persone. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potete prendere in considerazione alcune persone per progetti lontani, spostandovi anche di nazione (la Cina per esempio non è da escludere).

Leone

Cari Leone, sta finendo il vostro periodo di riflessione, dovete prepararvi a una nuova fase professionale. Secondo Branko, avete ancora alcuni problemi da risolvere, ma potete cominciare da oggi senza lasciarvi abbattere. La Luna calante in Pesci oggi ha un significato più profondo del solito che vi spinge al cambiamento e stimola le nuove iniziative.

Vergine

Cari Vergine, Branko vi esorta a prendervi una piccola pausa nelle questioni pratiche della vita, guardatevi bene attorno e non affrettatevi a concludere affari. Quando la situazione apparirà più tranquilla, allora potrete tornare a prendere decisioni, ma per il momento è meglio lasciar perdere. L’amore invece non se la passa male, ma non esagerate.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna ultimo quarto vuole testare la vostra resistenza fisica. Periodo di batteri che circolano in ogni dove, secondo Branko dovete essere prudenti con il corpo ma mantenere una certa positività anche grazie a Marte e Saturno che presi di buona voglia potrebbero aiutarvi con una ricca dose d’energia. Avete il dono della parola secondo Branko, quindi usatelo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questa fase lunare non è adatta a far nascere nuovi amori secondo Branko. L’oroscopo di oggi vi suggerisce di calibrare bene i vostri movimenti, ciò nonostante la Luna diventa preziosa per chi ha bisogno di mettere ordine nella propria vita. Partite da quello che vi preme di più senza trascurare le novità, in arrivo dal 31 ottobre.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, mantenete alta l’attenzione, questo è un periodo complicato e Branko vi spinge a essere cauti, non è il momento di concedersi qualche svista altrimenti la situazione potrebbe complicarsi. Quest’oggi non prendete decisioni affrettate, la Luna ultimo quarto in Pesci accanto a Nettuno quadrata a Mercurio vi spinge a essere cauti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Branko di oggi vede Marte ostile e per fortuna è l’unico a darvi qualche grattacapo. Nel lavoro si respira aria tesa, non tutti sembrano essere disposti a combattere la vostra battaglia, non c’è sintonia tra le persone che vi circondano e iniziate a risentire di questo distacco. Le stelle vi sono accanto e vi sostengono.

Acquario

Cari Acquario, questa è un’ottima giornata per affari e nuove attività, potreste ottenere anche molto di più se lasciaste da parte questa rabbia che vi portate dietro come un’ombra. Secondo Branko, qualche discussione in famiglia vi ha turbato. Nel lavoro siete affiancati da Mercurio in Gemelli che vi offre una seconda possibilità.

Pesci

Cari Pesci, Branko conclude l’oroscopo di oggi con il vostro segno segnalando la Luna ultimo quarto che tra le tante caratteristiche non presenta però la spensieratezza e l’ottimismo. Questa giornata potrà prendere una brutta piega, vivrete tutto in modo cupo e serio, anche nel successo dovreste mantenere la calma, non sapete chi vi osserva dietro le quinte.

