Oroscopo Branko oggi 18 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, anche se siete persone con una grande autostima questa sarà una giornata che vi metterà un po’ in crisi. Avete la necessità forte di fare un punto della situazione, familiare, economica e lavorativa. Giove, Venere e Mercurio hanno una soluzione in serbo per voi, con Marte che vi sta preparando un recupero serale. I sentimenti sono il vostro supporto.

Toro

Cari Toro, questa giornata non parte granché bene. La Luna ultimo quarto che si forma in Leone, infatti, non vi fa stare concentrati in questo lunedì di inizio settimana. Siete poco energici, ancora stanchi anche se il fine settimana è appena alle spalle. L’amore continua la sua fase calante: chi dovrebbe sembra non interessarsi molto a voi, ai vostri problemi e frustrazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, più di qualche problemino da risolvere, soprattutto a livello professionale. La Luna ultimo quarto il Leone, però, per voi è ottimista e vi aiuta in questa fase di superamento delle difficoltà. Mercurio in Scorpione fa lo stesso e attende l’arrivo di Marte, che vi farà sentire di nuovo sicuri di avere tutto sotto controllo.

Cancro

Cari Cancro, in questa giornata vi troverete di fronte a situazioni che richiederanno una vostra risposta, veloce ed efficace. Non potete perdere un’importante occasione per i vostri affari, quindi mettete la quinta marcia senza paura di perdere il controllo del “mezzo”.

Leone

La Luna è in ultimo quarto nel vostro segno e, con il suo passaggio, agita l’ambiente lavorativo e quello domestico. Non si tratta di un’agitazione negativa, ma di una che porta trasformazioni, con Giove e Venere che guardano ai sentimenti, soprattutto. Se avete qualche malinteso da chiarire fatelo presto, soprattutto prima che Marte arrivi in Scorpione. E curate qualche debolezza con del buon cibo.

Vergine

Siete in attesa dell’amore, di una passione travolgente e lo siete da un po’. L’oroscopo di Branko, però, vi avvisa che con tutta probabilità questa attesa è sul finire: a partire da domani sera, infatti, Marte in Scorpione vi porterà a dare la precedenza ai vostri affari privati, intimi. Se avete delle questioni da risolvere, fatelo, in vista dell’aprirsi di una nuova fase.

Bilancia

La Luna di oggi non è completamente luminosa per voi, spensierata. Cambia fase in Leone, mettendovi in contatto con chi è più leggero, scevro di preoccupazioni, un polo opposto al vostro. Siete creativi, anche se non totalmente di buonumore. E forse è proprio questa condizione psicologica a favorire l’invettiva.

Scorpione

Marte sta arrivando, cari amici dello Scorpione. State abbandonando la vostra fase più aggressiva, quella del Leone in un ultimo quarto rispetto alla Luna, quindi cercate di riposarvi che il nervosismo vi ha molto debilitato. Da domani vi sentirete diversi, fortemente rinnovati.

Sagittario

Non ne siete in attesa, ma qualcuno farà capolino dal passato. E forse, come in poche altre occasioni, ne sarete ben contenti. Alcune novità in famiglia, belle notizie per lo più, tenteranno di superare alcuni ostacoli e arrivare per illuminare questa giornata, questa settimana.

Capricorno

La Luna in Cancro vi ha portato molto stress, ma finalmente sta lasciando libero il campo delle attività, che tornano a essere positive. Luna ultimo quarto in Leone favorisce il vostro successo, soprattutto per quelle iniziative a lungo raggio. Da domani mattina, con il passaggio di Marte in Scorpione, vi viene incontro una bella fortuna.

Acquario

Cari Acquario, qualche problema e discussione in casa, a livello sentimentale, matrimoniale. Il problema è lo stress che viene dalle attività lavorative, volete raggiungere un risultato ma la strada è più in salita di quanto potevate immaginare. Le amicizie sono fondamentali in questa fase: quando non sapete più di quanto siete capaci è bello avere qualcuno che ve lo ricordi.

Pesci

Il consiglio di Branko è quello di fare più attenzione a come vi comportate sul lavoro, mentre in casa non fate che rendere felice e soddisfatto il partner. Forse dovreste imparare dal vostro rapporto di coppia a come essere dei bravi adulti. Oppure da una figura importante della vostra vita, come un padre.

